Samsung, Yapay Zeka İşleme Hızını Artıran Yongasını Duyurdu

Samsung, yapay zeka sektörünün geliştirilmesini sağlayacak yeni bir bellek yongası duyurdu. "HBM-PIM" olarak isimlendirilen bu yonga, yapay zeka işleme hızını iki kat artırırken, enerji tüketimini ise yüzde 70'e kadar düşürebiliyor. Yapay zeka sektörü, bu yongayı yılın ikinci yarısı itibarıyla resmen kullanacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün yapay zeka sektörünü geliştirecek çok önemli bir duyuru yaptı. Dünyanın ilk yapay zeka işleme desteğine sahip yüksek bant genişliğine sahip bellek yongasını (HBM) geliştirdiğini açıklayan şirket, bu yonga ile yapay zeka işleme hızını artırırken, güç tüketimini ciddi oranda düşürecek.

Samsung, ürettiği yongaya "HBM-PIM" ismini verdi. HBM'nin zaten ne anlama geldiğini bahsetmiştik. Peki PIM ne demek? Bu ibare, teknolojide bellek işleme olarak isimlendiriliyor. Mantık tabanlı işleme birimlerine sahip olan PIM bölümü, yapay zekanın işleme hızını iki katın üstünde artırıyor. Tüm bunlar olurken sistemin enerji tüketimi, yüzde 70 seviyelerinde azalıyor.

Samsung, HBM-PIM ile bilgi işlem sunucuları ve yapay zeka uygulamalarını uçuracak

Samsung tarafından üretilen bellek yongasının günlük kullanıcılar için olmadığını açıkça ifade edebiliriz. Samsung tarafından yapılan açıklamalarda, bu ürünün yüksek performansa ihtiyaç duyan bilgi işlem sunucuları ile yapay zeka uygulamalarında kullanılacağını söylüyor. Zaten bellek yongasının üretim mimarisi de standart bilgisayarlara kıyasla önemli farklar içeriyor. Örneğin standart bilgisayarlar; bellek ve işleme işlemlerini ayırırlar. Bu da yoğun veri aktarımları sırasında gecikme süresini artırır. HBM-PIM ise bu durumu ortadan kaldırıyor. Ayrıca bu bellek yongası, önceki nesil HBM arayüzüyle de uyumlu. Bu da şirketlerin, mevcut donanım ve yazılımlarını tümüyle değiştirmeden, HBM-PIM'e geçiş yapabilecekleri anlamına geliyor.

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre yapay zeka hızlandırmasında kullanılacak olan HBM-PIM, önümüzdeki 4 aylık süreçte test için şirketlere gönderilecek. Yılın ikinci yarısında ise tüm müşteriler ile yeni potansiyel müşterilerin HBM-PIM kullanmaya başlamasını sağlayacak olan şirket, yapay zeka sektörünü derinden etkileyecek gibi görünüyor.