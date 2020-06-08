Samsung'dan Z Şeklinde Katlanabilir Telefon Patenti

Katlanabilir akıllı telefon pazarına Galaxy Fold modeliyle giren Samsung'un, geçtiğimiz haftalarda Z şeklinde katlanabilen bir akıllı telefon patenti aldığı ortaya çıktı. Oldukça yenilikçi bir yapıya sahip olan bu tasarıma gelin yakından bakalım.

Katlanabilir telefon pazarında daha büyük pay elde etmek ve fark yaratmak isteyen Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni bir katlanabilir akıllı telefonun tasarım patentini aldı. Oldukça tuhaf bir dizayna sahip olan bu tasarımda telefon, Z şeklinde öne ve arkaya olmak üzere iki yöne de katlanabiliyor. Özellikle son zamanlarda piyasa sürülen katlanabilir telefonlarda veya ortaya çıkan katlanabilir telefon patentlerinde gördüğümüzden farklı olarak Samsung tarafından patenti alınan bu tasarım, katlanmaktan çok 'bükülebiliyor' diyebiliriz.

Ortaya çıkan patent görselinden de görülebildiği gibi bu tasarım iki yöne birden bükülebiliyor. İki yöne birden bükülen bir telefonun ne kadar kullanışlı olabileceğiyse merak konusu. Ekranın bu şekilde bükülebiliyor olması da akıllara bu tasarımı belki de akıllı telefon olarak göremeyebileceğimizi getiriyor. Bu düşünceye dayanak olarak da bu patentin, aslında Samsung'un telefon üreten birimi Samsung Electronics tarafından değil, ekran üreten Samsung Display tarafından alınmış olması gösteriliyor. Bu da demek oluyor ki bu tasarım, akıllı telefon özelliklerine sahip olmadan sadece bükülebilen bir ekran olarak karşımıza çıkabilir.

Samsung'un patentini aldığı tasarım:

Patenti alınan tasarımın ortaya çıkan teknik çizimlerinde görüldüğü üzere tasarım üzerinde herhangi bir tuş, giriş veya kamera bulunmuyor. Her ne kadar tasarımın ismi 'Flexible Smartphone' (Bükülebilir Akıllı Telefon) olarak geçse de patentin ekran üreten Samsung Display tarafından alınması, bu tasarımda bir akıllı telefonun gerçekten Samsung tarafından üretilip üretilmeyeceği konusunda akıllarda soru işareti bırakıyor.

Ayrıca Samsung'un yeni çıkacak olan katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2'den de yeni haberler var. Güney Kore'den gelen bilgilere göre ağustos ayında satışa çıkması planlanan Galaxy Fold 2'nin şu an itibarıyla seri üretimine başlanıldı. Ayrıca ortaya çıkan diğer bilgilere göre Samsung, Galaxy Note20 serisiyle birlikte piyasa süreceği Galaxy Fold 2'nin yanı sıra bir de Galaxy Fold Lite adında daha bütçe dostu bir telefonu da tanıtmayı planlıyor. Bütçe dostu demişken tabii ki katlanabilir telefon piyasası standartlarında bir 'bütçe dostu' tabirinden bahsediliyor. Bu bağlamda Galaxy Fold Lite'ın 1.000 dolardan düşük bir fiyata sahip olacağını düşünülmüyor.