Samuel L. Jackson, Captain Marvel'in Bir Özelliğini Açıkladı

Marvel’in 21. filmi olacak olan Captain Marvel filmine dair önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Bu kez sözlerin sahibi Nick Fury rolüyle tanıdığımız Samuel L. Jackson oldu.

Marvel’in sinemadaki başarısı su götürmez bir gerçek. Şimdiye kadar tam 20 filme ev sahipliği yapan MCU’nun bir sonraki filmi, Brie Larson’u Carol Denvers/Captain Marvel olarak göreceğimiz Captain Marvel olacak.

Marvel’in ilk solo kadın kahraman filmi olacak olan Captain Marvel, 90’lı yıllarda geçiyor. Marvel Stüdyolarının başındaki isim Kevin Feige, 90’lı yılların aksiyon tarzını sevdiklerini ve daha önce bu dönemde geçen hiç film çekmediklerini söylüyor. Filmin fragmanlarından da doksanlar havasını almak mümkün.

Samuel L. Jackson da bu filmde genç Nick Fury rolüyle karşımıza çıkıyor. Tabii çok genç değil ama yine de saçı var ve göz bandı yok. Ayrıca Clark Gregg de Ajan Coulson rolüyle karşımızda olacak. Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada Captain Marvel’in önemini de vurguladı. Entertainment Tonight’a konuşan oyuncu, “Bize Thanos kadar güçlü birinin lazım olduğunu biliyoruz. Bir noktada, Onun ne kadar güçlü olduğunu ve yapabileceklerini göreceğiz. O, Marvel evreninde zaman yolculuğu yapabilen az sayıda insandan birisi, yani..” Evet, zaman yolculuğu. Samuel L Jackson’a göre Captain Marvel zamanda yolculuk yapabiliyor.

Captain Marvel Kimdir?

Carol Denvers, NASA’nın güvenlik şefi, yazar, savaş uçağı pilotu ve CIA ajanı olarak görev yapmış bir karakter. Daha sonra bir uzaylı olan orjinal Captain Marvel’ın güçlerini ve ünvanını devralan bir karakter. Oldukça girişken, sert mizaçlı, sivri dilli ve her zaman emir gelmesini beklemeyen bir karakter.

Captain Marvel filmi 8 Mart 2019’da gösterime girecek. Filmde karakterin kökenine dair pek çok değişiklik görebiliriz. Bir defa burada karakter doğrudan güçlerine sahip olarak hikayeye başlıyor ve Dünya’ya, Kree Skrull savaşına müdahale etmek için geliyor. Muhtemelen filmin kötü adamı da Talos adlı Skrull lideri olacak zaten. Skrull, şekil değiştiren ve şeklini aldığı kişilerin özelliklerini ve anılarını da kopyalayan bir uzaylı ırkı. Kree ise Galaksinin Koruyucuları filminde gördüğümüz Ronan’ın ırkı. Oldukça gelişmiş ve askeri bir ırk kendisi ve galaksinin orasını burasını işgal edip duruyorlar. Aslında iki ırkın çok uzun ve eski bir savaşı var ancak gezegenimiz savaşa çok sonra dahil oluyor. Onda da daha ziyade Sovyetler Birliği ile Nazi Almanyası arasında kalmış Polonya muamelesi gören gezegenimizi kurtarmak da Avengers’a düşüyor.

Filmle ilgili pek çok ipucu internette dolaşıyor, hatta fragmanda Thanos’un ekibinden Cull Obsidian’ı gördüğünü iddia edenler var. Filmde Ronan ve ekibi de yer alacak.

ABD’de bilet satışları şimdiden başlamış olan Captain Marvel, sinemada nasıl bir performans sergileyecek hep beraber izleyip göreceğiz.