Lens üreticisi şirket Samyang, Canon'un ardından şimdi de Nikon'un full Frame kameraları için lens üretti. Samyang'ın 14 mm f/2.8 otomatik odaklı lenslerle ilk kareler çekildi bile.

Lens üreticisi şirket Samyang, Nikon’un F-mount kameraları için yeni AF lens üretti. Yeni 14 mm f/2.8 lens, Nikon’un F-mount kameraları için bir ilk olacak. Bu yeni lens Nikon'un ilk, Samyang'ın ise 8. otomatik odaklı AF lensi.

Nikon için üretilen AF lensin neredeyse aynısı olan Canon EF, Ocak ayında Samyang tarafından duyurulmuştu.Piyasaya sürülmesi ile birlikte Canon EF lensi, şirketin ilk AF objektifi oldu. Nikon için üretilen Samyang’ın 14 mm f/2.8 ise; Nikon’un full frame makinelerinde kullanılmak için tasarlanmış, geniş açılı bir lens olma özelliğine sahip.

Nikon APS-C (yani DX) kamerada kullanıldığında 21 mm eşdeğer kullanılabilen lensin özellikleri ise şöyle: 116.6 bakış açısı, bir M/AF tuşu, manuel odaklama, hava sızdırmaz, oval 7 kanatlı diyafram ve dahili lens kapağı bulunuyor.

İşte farklı kullanıcıların yeni 14 mm f/2.8 AF lensi ile çektiği kareler: