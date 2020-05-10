COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilen San Diego Comic-Con 2020'nin önümüzdeki yaz aylarında internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılacağına ilişkin heyecan verici bir duyuru yapıldı. Ünlü çizgi roman fuarının temmuz ayının sonlarına doğru evlere konuk olması bekleniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 279.892 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs salgını (COVID-19) nedeniyle bahar ve yaz aylarında yapılması planlanan çok sayıda etkinlik ve fuar ya iptal edilmiş ya da belirsiz bir tarihe ertelenmişti. Temmuz ayında yapılması beklenirken iptal edildiği duyurulan ünlü çizgi roman fuarı San Diego Comic-Con 2020 de bunlar arasındaydı ancak çizgi roman severleri sevindirecek bir haber geldi.

San Diego Comic-Con'un resmi Twitter hesabından paylaşılan videoya göre, iptal edilen fuarın çizgi roman severlerin evlerine konuk olmasına karar verildi. Videoda, 'Çok yakında… Ücretsiz otopark, rahat koltuklar, kişisel atıştırmalıklar, kuyruk yok, evcil hayvanlar girebilir, herkese yaka kartı ve ön sıralardan seyir... Evde Comic-Con' ifadeleri kullanıldı. Ayrıntılar henüz belli olmasa da çizgi roman hayranları muhtemelen saatlerce kuyrukta beklemek ya da aşırı pahalı otel odalarında yer ayırtmak yerine paneller ve fragmanlar arasında gezinecekler.

İşte San Diego Comic-Con 2020'nin bu yaz yapılacak evde fuar duyurusunun videosu:

Ertelenmeden önce San Diego Comic-Con 2020'nin 23 Temmuz'da başlaması planlanıyordu. Dijital fuarın da ya bu tarihte ya da 23 Temmuz civarında yapılacağı düşünülüyor. Festival organizatörleri, bu seneki etkinliği iptal ettiklerinde 2021 yılı için 22-25 Temmuz tarihleri arasında yeni fuarı kanlı canlı bir biçimde yapacaklarını duyurmuşlardı. San Diego Comic-Con dijital fuarının yalnızca fragman yayınlamaktan ibaret olmayacağı da düşünülüyor.

COVID-19 salgını nedeniyle başta eğlence dünyası olmak üzere, sinema ve oyun endüstrisi de bir hayli etkilendi. Çok sayıda eğlence ve oyun fuarı salgın nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldı.

Salgından etkilenen organizasyonlardan olan E3 Fuarı’nın da bu yıl gerçekleştirilmeyeceği açıklanmıştı.