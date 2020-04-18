50 senedir aralıksız olarak düzenlenen dünyanın en ünlü çizgi roman fuarı San Diego Comic-Con koronavirüs sebebiyle iptal edildi. Organizatörler Temmuz ayında düzenlenmesi beklenen fuarın bu yıl yapılmayacağını resmen duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını milyonlarca insanın enfekte olup binlerce kişinin yaşamını kaybetmesine sebep olmasının yanında başka etkiler de gösteriyor. Her yıl dört gözle beklenen birçok etkinliğin iptal edilmesi de bunlardan bir tanesi. Virüsün yayılım göstermeye başladığı günlerden beri alınan önlemler dahilinde iptal kararı verilen pek çok büyük şirketin ürün tanıtımları, sanatsal gösteriler, organizasyonlar ve fuarlar arasına bu kez de San Diego’da düzenlenen çizgi roman severlerin inanılmaz ilgi gösterdiği Comic-Con da katıldı.

Tarihte ilk kez düzenlendiği 21 Mart 1970 tarihinden bu yana aksatılmadan devam eden fuar bu sene koronavirüs sebebiyle iptal edildi. Çizgi roman kahramanlarını merkez alarak çıkacak yeni kitaplar, diziler, filmler ve oyunların tanıtımının yapıldığı, çizgi romana dair yeni bilgilerin paylaşıldığı her yıl binlerce kişiyi ağırlayan fuarın iptal kararını organizatörler açıkladı.

İlk defa bu yıl iptal edildi

Etkinliğin organizatörleri bu sene virüs salgını dolayısıyla verilen iptal kararının fuar tarihinde bir ilk olduğunu da açıkladı. Aynı zamanda aktarılana göre yılın en büyük etkinliklerinden bir tanesi olan fuar bu sene gerçekleşmeyecek bunun yerine planlanan yeni tarih 22-25 Temmuz 2021 olarak aktarıldı. Denetçi şirket Comic-Con International tarafından bir de açıklama yapıldı.

Etkinliği planlayan tarafta salgının riskli döneminin yaz aylarında hafifleyeceği beklentisiyle hareket edilse de Kaliforniya Valisi tarafından yapılan sağlık önerileri ve açıklamaları nedeniyle bu sene için planlanan etkinliğin güvenli olmayacağı belirtildiğinden fuarın iptal edildiği vurgulandı. Açıklamanın ardından merak edilen konu etkinlik biletlerinin ne olacağıydı.

Organizatörler biletler konusunda da katılımcıları rahatlatacak açıklamalarda bulundu. Aktarılana göre fuara bu yıl için giriş kartı alan herkes isterse paralarını iade olarak alabilecek, para iadesi almak istemeyen kişiler ise biletlerini seneye gerçekleşecek fuarda kullanabilecek. Kayıtlı kişilere gönderilecek bir e-posta ile sorunun çözülmesi planlanıyor.