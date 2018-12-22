Kaliforniya'daki Meteor Görsel Şölen Yaşattı

San Francisco Bay Area'da görülen meteor, görenlere görsel bir şov yaşattı.

Çarşamba günü San Francisco Bay Area semalarındaki meteor gökyüzünü aydınlattı ve arkasında kıvrık bir iz bıraktı.

Gökyüzünde görülebilen meteor, yerel saatle akşam üzeri 5.30 civarlarında parlak beyaz bir nokta olarak görüldü. Hayatının son yolculuğunu yapan meteor, arkasında kıvrık bir iz bırakarak görenlere bir görsel şölen sundu.

Bu kıvrık duman izi, kararan havada gümüşümsü beyaz bir haldeydi ve batan güneşin üzerinde etrafı aydınlattı.

Başlangıçta düz bir halde olan kuyruk bir süre sonra döner bir hal aldı ve bir soru işaretini andıran bir iz bıraktı. Tabii ki görenler de bu olaya neyin sebep olduğunu merak ettiler.

Meteorlar gökyüzünü Venüs kadar aydınlatabilirler ve aslında bilinenin aksine nadir olaylar değildir. Her gün binlerce defa yaşanan bu olay genellikle açık okyanuslarda görüldüğü için şehirde yaşayan insanlar adına özel bir gösteri olsa da aslında alışıldık bir durumdur. Ancak her ne olursa olsun görüntüler karşısında hayran kalmamak mümkün değil.