İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla bir sanal bahis çetesi çökertildi. Çetenin sisteme giren parayı ATM'lerden çekme yöntemi ise şaşırtıcıydı. Çete, kendi özel banka sistemini kurmuştu.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz gün bir sanal bahis çetesine operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiler, sanal bahis çetesinin kendi özel banka sistemine sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 96 adet telefon, 90 adet SIM kart, 27 adet dizüstü bilgisayar, yasaklı madde ve ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Ancak tüm bunlardan daha dikkat çekici olanı, sanal bahis çetesinin kurduğu düzenekti.

Vardiyalı çalışanlar oluşturulmuş

Hürriyet'in haberine göre sanal bahis çetesi, bazı evler kiralayıp, buraları ofislere çevirmişti. Bu ofislerde vardiyalı çalışanlar bulunuyordu. Bir banka görevlisi gibi çalışan bu personeller, "nöbetçi" olarak anılıyordu. Nöbetçiler, çetenin para akış sistemini yönetiyor, gelen ve giden paraları banka hesaplarına ve telefon numaralarına tanımlıyorlardı. Bu tanımlama ile sisteme giren paranın ATM'lerden nakit olarak çekilebilmesi sağlanıyordu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.