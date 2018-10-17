Sanal Gerçekliğe 'Dokunabileceğiniz' Eldiven Geliştirildi

Bir türlü istenen seviyeye gelemeyen sanal gerçeklik (VR) teknolojisi için devasa bir adım atılmak üzere.

Sanal gerçeklik gözlükleri her ne kadar deneyenler için mükemmel bir deneyim sunmuş olsa da bir türlü devamlılık gösteremedi. Teknolojinin bir türlü istenen hızda ivme kazanmaması, gözlüklerin maliyetlerinin ve satış fiyatlarının düşürülememesi gibi birçok etken buna sebep oldu belki de...

Ancak işin bir başka boyutu da var; bu teknoloji heyecan verici olduğu kadar 'eksik' bir deneyim sunuyor. Bambaşka bir yerde olduğunuza gözleriniz inansa da 5 duyumuzdan biri olan 'dokunma' hissi buna engel olabiliyordu. Dextres adı verilen bu hafif ve eldivenlerle sanal gerçeklikte dokunduğumuz nesnelere gerçekten de dokunmuş gibi hissedeceğiz.

Henüz geliştirilen cihazla ilgili bir çıkış tarihi paylaşılmış değil. Sanal gerçeklik gözlüklerinin fiyatları gözümüzün önüne gelince bu teknolojinin de hiç mi hiç ucuz olmayacağını öngörebiliyoruz. Ancak var olan teknolojinin yakın gelecekte bambaşka bir seviyeye ulaşacağını söyleyebiliriz.