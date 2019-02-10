Karmaşık binaların arasında kaybolmanızı önlemek için Google Haritalar, AR özelliğini bir an önce tüm kullanıcılara yaymak istiyor.

Hakkında çok fazla söylenti çıkan ve nihayet hizmet vermeye başlayacak olan Google Haritalar’ın sanal gerçeklik navigasyonu, büyük merak uyandırıyor. Yine de sevinmek için henüz erken çünkü bu özellik, yalnızca küçük bir kullanıcı grubuna sunulacak.

Google Haritalar’ın bu özelliğini kullanabilmeniz için daha birçok testi de beklemeniz gerekiyor. Yine de bu haber, özelliğin kısa süre içerisinde yayılacağını gösteriyor.

Kullanıcılar, karmaşık binaların arasında kaybolmayacak

Google Haritalar tarafından sunulacak bu özellik, oldukça avantajı gibi görünse bile Google bunu kullanmanızı çok fazla istemiyor. Artırılmış gerçekliğe sahip bu özelliği, uzun bir süre kullandığınızda Google, ekranı karartma başlar.

İlerleyen dönemlerde giyilebilir teknolojiler ile birlikte, haritalarda bu özelliğin çok fazla kullanılacağı söylenebilir. Karmaşık binaların arasında kaybolmanızı önlemek için Google Haritalar, bu özelliği bir an önce tüm kullanıcılara yaymak istiyor.