Sanal Market Dolandırıcılığı Yapan Adama 4 Yıl Hapis Cezası

Dolandırcığı müşterilerine, “Dolandırıcılara inanmayın, onların vergi levhası paylaşmaya bir yerleri yemez” diyen şahıs, 4 yıl hapis cezası aldı.

Sanal satış platformu ile akıllı telefon satan ve müşterilerini çeşitli bahanelerle kandırmanın bir yolunu bulan K.D isimli şahıs, 4 sene hapis cezası ve 2.900 TL adli para cezasına mahkum edildi. Tutuklama sürecinin başlangıcı ise K.A isimli şahsın şikayetine dayanıyor.

Her şey K.A'nın bir sanal marketten 1.400 TL ödeyerek akıllı telefon siparişi vermesiyle başladı. Kredi kartıyla ödeme gerçekleştiren K.A, bir süre sonra kargo bilgilerinin girilmemesi ve ürünün kendisine gönderilmemesi sonrasında şüphelenerek bir uygulama üzerinden K.D. ile iletişime geçti. Telefonun kendisine kısa süre içerisinde teslim edileceği bilgisi verilen, buna karşın halen ürün teslimi yapılmayan K.A, yaptığı araştırma sonrasında ürünü satın aldığı kişi ile ilgili daha önce de dolandırıcılık ihbarları olduğunu görerek emniyete suç duyurusunda bulundu.

Buraya kadarki süreci bir de davacı K.A.'dan dinleyelim:

“İnternet üzerinden bir telefon aldım. Yaklaşık 1.400 TL civarında bir ödemeyi kredi kartım ile yaptım. Bu sırada bir uygulama üzerinden K.D. ile görüştüm. Ama bana telefonu göndermedi. Sonrasında şikayetçi oldum. Ben şikayetçi olduktan 15 gün sonra param iade edildi. Ben de şikayetimi geri çektim. Ama ödemenin kredi kartı şirketi tarafından mı yoksa kişi tarafından mı yapıldığını bilmiyorum.”

Dava sürecinde sanık K.A'nın benzer suçlardan 28 farklı soruşturmasının bulunduğu ortaya çıktı. K.A'ya parayı geri iadenin banka olduğu heyet tarafından onaylanınca K.D'ye 4 yıl hapis cezası verildi. Umuyoruz bu dava bir emsal teşkil eder ve sanal ortamdaki dolandırıcılıkların önü kesilmiş olur.