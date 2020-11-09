Türkiye'nin en büyük savunma sanayii kümelenmesi olan SAHA İstanbul, uluslararası fuarı SAHA EXPO 2020'yi resmen başlattı. Bu yıl ilk kez internet üzerinden gerçekleşecek fuarda, 300'den fazla savunma sanayii şirketinin 400'den fazla ürünü sergilenecek.

Geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye'nin en büyük savunma sanayii kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un, kasım ayında bir etkinlik düzenleyeceğinden bahsetmiştik. SAHA EXPO olarak isimlendirilen bu fuar, Türkiye'nin savunma sanayii sektöründe geldiği son noktanın kamuoyuna aktarılmasını ve geliştirilen teknolojilerin, dünyanın dört bir yanına duyurulmasını sağlıyor. Bugün, SAHA EXPO 2020 resmen başlıyor.

Aslına bakacak olursak SAHA EXPO, geçtiğimiz yıllarda da düzenlenen bir etkinlik. Ancak bu yıl, bir ilk yaşanacak ve SAHA EXPO 2020 hem herkese açık olacak hem de sanal olarak gerçekleştirilecek. Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii kurumlarından ASELSAN'ın iştiraklerinden olan BİTES, geliştirdiği "XperEXPO" isimli yazılımla bu etkinliğin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak.

SAHA EXPO, dünyanın ilk sanal savunma sanayii fuarı oldu

SAHA EXPO organizatörleri, bu etkinliğin dünyanın ilk sanal savunma sanayii fuarı olduğunu söylüyorlar. Ayrıca bu fuar, birkaç günlük etkinlikler şeklinde de olmayacak. Etkinliğin tümüyle sonlanması, 5 ay sürecek. 9 Nisan 2021 tarihinde sonlanacak etkinlik kapsamında o güne dek, aralarında TUSAŞ, FNSS, Baykar ve Roketsan'ın da bulunduğu 300'den fazla şirket, yeni teknolojilerini video konferanslarla duyuracak.

Edinilen bilgilere göre SAHA EXPO 2020'de 400'den fazla savunma sanayii ürünü sergilenecek. Katılımcılar, Akıncı ve TB2 gibi SİHA'ların yanı sıra, ATAK gibi araçları yakalama imkanı bulacaklar. Ayrıca TEI tarafından üretilen TJ300 ve PG50 isimli motorları da bu etkinlik kapsamında ilk kez gösterilecek.

SAHA EXPO 2020 kapsamında ilk kez görücüye çıkacak olan ürünler sadece motorlarla sınırlı değil. Türkiye'nin önde gelen ateşli silah üreticilerinden Sarsılmaz da yeni silahları "SAR 762 MT" ve "SAR 127 MT"yi ilk kez, bu fuar kapsamında sergileyecek. Bir yandan makineli tüfekler diğer yandan motorların, SAHA EXPO 2020'nin yıldızları olacak gibi görünüyor.

Eğer sizler de SAHA EXPO 2020 etkinliklerini yakından takip etmek ve sanal fuara katılım gerçekleştirmek isterseniz, SAHA EXPO 2020 için oluşturulan internet sitesine burada bulunan bağlantıyla erişebilirsiniz. Ayrıca etkinlikle ilgili olarak oluşturulan bir tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.