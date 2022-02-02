Türkiye'nin en kapsamlı sanal borsa yarışması Investimate'in kayıtları devam ediyor. Üniversite öğrencilerine Borsa İstanbul'un canlı verileriyle işlem yapma olanağı sağlayan Investimate, katılımcılarına birçok ödül de sunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından bu sene 7. kez gerçekleştirilecek olan Investimate başlıyor. Başvuruları devam eden yarışma, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

7 Şubat’ta başlayacak olan yarışma 3 Nisan’da sona erecek. Her sene 3 binden fazla katılımcı alan Investimate’de yarışmacılar, 6 hafta boyunca Borsa İstanbul’dan alınan anlık verileri kullanarak hisse senedi, viop, varant gibi çeşitli işlemleri kullanarak sanal 100.000 TL’lerini artırmaya çalışacak. 6 hafta sonunda bakiyesini en çok artıran 50 kişinin yazdığı strateji raporları, alanında yetkin jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Katılım tamamen ücretsiz, kazanan katılımcıları ödüller bekliyor

Türkiye'den ve KKTC'den tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan ve tamamen ücretsiz başvurarak yarışabileceğiniz Investimate, aynı zamanda katılımcılara staj ödülleri ile çeşitli kariyer fırsatları sunuyor. Stajın yanında başarılı olan katılımcılar haftalık ödüllerden ve sürpriz hediyelerden de yararlanıyor. Yarışmanın kazananları ise final ödüllerini elde etme şansı yakalıyor.

Eğer siz de Investimate'e katılmak ve keyifli ve verimli bir deneyimin parçası olmak istereniz buraya tıklayarak yarışmanın internet sitesini ziyaret edebilir, başvurunuzu yapabilirsiniz.