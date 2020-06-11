Bir Sanatçının Disney Karakterine Çevirdiği 10 Şirin Hayvan

Hollandalı illüstrasyon sanatçısı Isa Bredt, evcil hayvanların fotoğraflarını alarak sevimli dostlarımızı birer Disney karakteri olarak resmetti. Sanatçının ortaya çıkardığı eserler oldukça başarılı.

Disneyfication, 1959 yılından bu yana batı ülkelerinin önderlik ettiği şekilde küreselleşmeyi ve tüketici yaşam tarzına geçişi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Öte yandan terim, bazen bir çizimi Disney tarzına benzetmek anlamında da kullanılır.

Hollandalı sanatçı Isa Brendt de projesi 'Pet Disneyfication'da evcil hayvanların fotoğraflarını toplayarak onları Disney karakterlerine çevirdi. Projede ortaya pek çok sempatik kahraman çıktı. Öyle ki bazı kareler, doğrudan Disney yapımlarından alınmış gibi.

1. Cesur kedi tek kulak:

Sanatçı bu karede, zor şartlarla yüzleşmiş olan kediciği bir Disney karakteri hâline getirmiş.

2. Bu köpeğin sahibine baktığı gibi bakan birini bulun:

Bu sevimli dostumuzun sahibine attığı bakış da sanatçının kalemiyle Disney dünyasına taşınmış durumda.

3. Kedi değil, 'Sayın Sarman Sarmanzade'

Bu şık kedi de renklerini tamamlayan papyonu ve kendinden emin duruşuyla dikkat çekiyor.

4. Pumba ve Simba, düşük bütçeli cosplay:

Bir domuz yavrusu ile bir kedi yavrusunun bir arada uyuduğu bu sevimli fotoğraf, akla Disney’in başka bir meşhur domuzunu ve devasa kedisini getiriyor.

5. Mazeretim var, asabiyim ben!

Bir Disney animasyonunda eve yeni gelen yavru kediye karşı çıkan ve sokak kedilerinin kendileri kadar asil olmadığını iddia eden kötü kediyi böyle çizseler herhalde kimse yadırgamaz.

6. Orman dostları:

Bir şekilde şehirdeki hayatından uzakta, doğada kalan kedi ve onun çevreyle bağ kurmasını sağlayan, bir anda en yakın arkadaşı olan kirpinin hikâyesi de pekala Disney filmi olabilir.

7. Harvey Dent, sen misin?

Tamam, Harvey Dent bir DC karakteri ve DC karakterlerinin hakları Warner Bros.’a ait. Yine de karakter Disney’de olsaydı bu kedi pekala Harvey Dent’in evcil hayvanı olabilirdi.

8. Crossover bölümü:

101 Dalmaçyalı ve Leydi ile Sokak Köpeği filmlerinin öncesini anlatan bir crossover yapıma mı denk geldik?

9. Atma işte bunu, zehirli bu:

Frizbi yakalamak konusunda kötü olmasa da frizbiyi ağzıyla tutmak konusunda oldukça kötü olan bu arkadaşımız da kendi filmini hak ediyor.

10. Yaramaz ikili:

Ortalığı sıkça karıştıran, yaramaz ve pratik zekâsıyla hareket eden bir ikili arıyorsanız uzaklara bakmanıza bizce gerek yok. Bu ikili bu işi gayet iyi yapacaktır.