Yıllardır sürekli gündeme gelen yerli otomobil konusunda Sanayi Bakanı Mustafa Varank'tan bazı açıklamalar geldi. Açıklamalara göre araçların prototiplerinin üretimine çok kısa bir süre içerisinde başlanacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 bütçesinin görüşmeleri başladı. Bütçe görüşmeleriyle birlikte bir olay daha tekrar gündeme geldi: "Yerli otomobiller ne zaman gelecek?"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sunumlarında yıllardır dört gözle beklenen yerli otomobilin prototipinin 2019 yılında üretileceğini dile getirdi. Mustafa Varank, açıklamalarının devamında ise şu sözleri söyledi: "Türkiye’nin Otomobili Projesi, Türk sanayisinin dönüşümü ve teknolojik atılımında önemli bir eşik olacak. Amacımız orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin payını uluslararası pazarlara entegre bir biçimde daha da artırmak."

Yerlileştirme Programı

Ara malları konusunda ithalatı azaltmak adına Uçtan Uca Yerlileşme Programı ilan edeceklerine değinen Varank, amaçlarının 'orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretim' yapmak olduğunu belirtti. İstihdam konusunda da bazı açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı: "Tüm parsellerde üretime geçilmesiyle birlikte istihdamın 2.5 milyon kişiye ulaşmasını bekliyoruz" dedi.