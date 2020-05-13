Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı ilaç geliştirme çalışmaları konusunda yaptığı açıklamada haziran ayında sentez ilaçla ilgili bir müjdenin verileceğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüsle ilgili bakanlığın yaptığı çalışmalara dair açıklama yaptı. Bakan Varank, açıklamasında koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları hakkında bilgiler de paylaştı.

Bakan Varank, Türkiye’nin aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının virüs Türkiye’ye gelmeden önce başladığını söyledi. Aşı ve ilaç alanında 17 projenin devam ettiğini belirten Bakan Varank, bu projelerden 8 tanesinin aşı projeleri olduğunu açıkladı. Aşı projelerinde erken sonuçlar elde edilebileceğini söyleyen Bakan, çalışmalarının birinin hayvan deneyleri aşamasına geldiğini söyledi.

Koronavirüse karşı kullanılacak ilaç çalışmaları hakkında da bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, tıbbi tanı kiti için de KOBİ’lerden ürün odaklı projeler istediklerini ifade etti. Bakan Varank, bakanlığın bir hafta içinde 446 adet ürün odaklı proje başvurusu aldığını açıkladı. Varank, tanı alanındaki 10 projenin de desteklendiğini açıkladı.