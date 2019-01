SanDisk, Dünyanın ilk 4TB Kapasiteli Flaş Belleğini Tanıttı

Flaş bellek konusunda ülkemizde de fazlasıyla tercih edilen markalardan biri olan SanDisk, CES 2019'da oldukça dikkat çekici ürünler tanıttı.

Flaş bellek teknolojileri üzerine dünya çapında ün yapmış olan SanDisk, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2019’da oldukça iddialı ürünler tanıttı. Veri depolama konusunda teknolojinin geldiği konumu çok iyi bir şekilde yansıtan SanDisk, yeni flaş bellek prototipini ve SSD modellerini gün yüzüne çıkardı.

SanDisk tarafından yapılan açıklamaya göre yukarıda görmüş olduğunuz flaş bellek, 4TB kapasiteli dünyanın ilk flaş belleği. USB Type-C girişine sahip olan bellek şu an için prototip aşamasında ancak kısa süre içinde tüketicilerin kullanımına sunulacak.

SanDisk tarafından tanıtılan ikinci ürün ise 1GB/s veri transfer hızına ve IP55 sertifikalı dayanıklılığa sahip olan Extreme Pro Portable SSD’ler oldu. 2TB, 1TB ve 500GB kapasiteli SSD’lerin ilkbahar döneminde satışa sunulması bekleniyor.

Şirketin tanıttığı bir diğer ürün ise My Passport serisinin dahili bir kabloya ve kauçuk kılıfa sahip olan yeni üyesi My Passport Go SSD oldu. My Passport Go SSD’nin 2TB’lık versiyonu bulunmazken yalnızca 1TB ve 500GB sürümleri bulunuyor.

Flaş belleğiniz ne kadar dayanıklı olursa olsun verilerinizi kaybetme ihtimalini asla sıfıra indiremezsiniz. Bu nedenle SanDisk, flaş belleğinizde bulunan verileri kolaylıkla yedekleyebileceğiniz yeni bulut depolama servisi SanDisk Flashback’i de duyurdu.