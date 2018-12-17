Şanghay'ın Görünce Şaşıracağınız 195 Gigapiksellik Fotoğrafı

Fotoğrafçılık teknolojisi geliştikçe daha ilginç şeyler yapma imkanı da doğuyor. Canon'un da sponsor olduğu bir proje sayesinde, bu duruma iyi örnek olabilecek, Şanghay'ı gözler önüne seren 195 gigapiksellik bir fotoğraf çekilmiş.

Dünyanın teknoloji başkentlerinden biri olan Şanghay, birçok şirketin de bölge müdürlüklerine sahip. Bu yüzden olacak ki, firmalar burada ilginç işler yapmayı da hayli seviyorlar. Daha önce de benzer örnekleriyle karşılaştığımız "gigapiksellik fotoğraf" serisine bir yenisi de Şanghay'dan ekleniyor.

Bigpixel tarafından binlerce fotoğrafın mükemmel biçimde birleştirilmesiyle oluşturulmuş bu 195 gigapiksellik fotoğraf o kadar net ki, yüzlerce metre ötede çalışan insanları dahi görebiliyorsunuz. Uzaktaki posterler, reklamlar, arabalar ve şehrin panoramik manzarası da harika görünüyor.

Daha önce de birçok farklı yeri benzer şekilde fotoğraflamış olan Bigpixel'in sitesindeki bu 360 derecelik fotoğrafta bu linke tıklayarak dilediğiniz gibi gezinebilir ve istediğiniz yere yakınlaştırabilirsiniz. Eğer tek bir fotoğraf bana yetmez diyorsanız da buraya tıklayarak daha fazla "gigapiksellik fotoğrafa" ulaşabilirsiniz.