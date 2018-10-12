Geçtiğimiz yıl İsveç'in Lund Üniversitesi'nde geliştirilen ve saniyede 5 trilyon kare kaydeden kamerayı tam ikiye katlayan bir kamera geliştirildi.

Günümüzde mikronluk ameliyatları dahi yapabilecek hale gelen robotlara destek olabilecek mükemmel icatlar da karşımıza çıkıyor. T-CUP adı verilen ve Linyang Liang ile ekibi tarafından geliştirilen bu kameranın önümüzdeki süreçte bilimsel birçok alanda kullanılması bekleniyor.

Özellikle kimyasal reaksiyonları ultra ağır çekimde gözlemleyebilmek için geliştirilen kameranın, gelecekte keşfedilememiş birçok sırrı açığa çıkarması muhtemel. Gerçek zamanlı görüntü kaydı konusunda dünya rekorunu tescilleyen T-CUP ile tek bir ışık parçacığını dahi görüntüleyebilmeniz mümkün oluyor.

T-CUP'ın geliştiricisi Linyang Liang yaptıkları çalışma ile ilgili şunları söylüyor: "Elbette şu an geliştirdiğimiz kamera başlı başına bir başarı. Ancak daha şimdiden çekim hızını saniyede 1 katrilyona çıkarabileceğimizi düşünüyoruz."

INRS Universitesi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmada, Sıkıştırılmış Ultra-Hızlı Fotoğraflama (Compressed Ultrafast Photography) tekniği kullanılıyor. Bu teknikle ultra hızlı görüntüler önce kodlanıyor, daha sonrasında da geliştirilen algoritma ile kod çözme (decode) işlemi gerçekleştiriliyor. Tüm bu süreç saniyenin katrilyonda biri sürede gerçekleşiyor. Anlayacağınız süreçte donanım ne kadar önem arzediyorsa, geliştirilen algoritma da bir o kadar önemli.