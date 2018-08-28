Sansür Karşıtları, Google'ın Çin'e Boyun Eğmesini İstemiyor

Sansür karşıtı birçok grup ve örgüt, Google'ın Çin için üreteceği sansürlü arama motoru projesinin durması için bir araya gelerek bir uyarı mektubu hazırladı. Gruplar, bu projenin Çin'in sansürünü destekleyeceğini iddia ediyor.

İnsan hakları grupları ve diğer savunma örgütleri, Google’ın Çin için geliştirmekte olduğu sansürlü arama motorunu boykot etti. Sansür karşıtları, Salı günü Google’ı Dragonfly adı verilen bu arama motorundan vazgeçmeye çağırdı. Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü de dahil olmak üzere 14 grubun imzaladığı mektup Google’a iletildi. Google'ın bu durum karşısında ne yapacağı şimdilik bilinmiyor. Çin için üretilen Dragonfly’ın özelliklerini hemen aşağıdan okuyabilirsiniz.

Sansür karşıtı gruplarlar, sansürlü Dragonfly arama motoruyla, Çin gibi büyük nüfuslu bir ülkedeki baskının, Google tarafından desteklenmiş olacağını söylüyor. Şu zamana kadar Google’a erişime kapalı Çin için; insan hakları, demokrasi vb. kelimelerin filtrelendiği bir Google getirmek, açıkçası bu baskının bir nevi kabullenildiğini göstermiş olacak. Google’ın bunca yıl yasaklı olduğu Çin’e arama motoru üretmek istemesinin ardında dev nüfuslu ülkeden elde edeceği gelirin çok fazla olması görülüyor.

Google’a gönderilen mektupta “Google, insan hakları grupları ve kendi çalışanları tarafından dile getirilen endişelere kulak vermeli ve Çin'de sansürlü arama hizmetleri sunmayı reddetmelidir" uyarısı eklendi. Google Asia Pasific Sözcüsü Taj Meadows ise Dragonfly ile ilgili, “Çin'de Google Translate ve Files Go gibi birçok mobil uygulama sunuyoruz, Çinli geliştiricilere yardımcı oluyor ve JD.com gibi Çinli şirketlere önemli yatırımlar yapıyoruz" dedi ve gelecek planlara dair yorum yapmayacaklarını açıkladı. Bazı raporlara göre şirket bu yeni projeyi adeta bir keşif olarak görüyor. Bir diğer iddia ise Dragonfly'ın bu ay testlerde başarısız olduğu yönünde.

Twitter, Facebook, YouTube ve New York Times'ın web sitesi halen Çin'de büyük güvenlik duvarını aşamıyor ancak Microsoft'un Bing arama motoru çalışmaya devam ediyor.