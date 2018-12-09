Sarı Yeleklilerden Apple da Nasibini Aldı: Fransa'da Bir Apple Store Yağmalandı

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Kasım ayında Fransa'da akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan ve sonrasında kitlesel bir eyleme dönüşen 'Sarı Yelekli' protestolar esnasında Bordeaux'da bir Apple Store protestocular tarafından yağmalandı.

Fransa'da 17 Kasım'da gerçekleşen akaryakıt zamları sonrasında başlayan Sarı Yelekli protestolar, kısa sürede hem ülke içinde hem de bazı diğer Avrupa ülkelerinde yaygınlaştı ve kitlesel bir eyleme dönüştü.
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Protestoların devam etmesi ve işlerin giderek ciddileşmesi üzerine Fransız hükümeti önce akaryakıt zamlarını 6 aylığına askıya aldı ancak bu karar da protestocuları memnun etmemiş olacak ki eylemler devam etti. Sonrasında ise hükümet zamları tamamen kaldırdığını açıkladı.

Tüm Fransa'da sokaklarda büyük bir kaosun yaşanmasına sebep olan bu eylemler sırasında, polisle protestocular arasında yaşanan gerilimin dışında; caddelerdeki mağazalar da eylemlerden nasibini aldı. Bordeaux'da bir Apple Store da durumdan oldukça kötü etkilenenlerden oldu. Protestocular camını kırdıkları mağazaya girerek içeriyi yağmalamaya başladılar.

Tüm ülkede 4 kişinin hayatını kaybettiği protestolar sırasında 222’si güvenlik görevlisi 1043 kişi yaralandı ve 1424 kişi gözaltına alındı. Gösteriler ülke genelinde devam ediyor.
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Kaynak : https://www.weeklytimesnow.com.au/news/national/rioters-break-into-bordeaux-apple-store-during-yellow-vest-protests/video/7d6917771fc463764a54df9af117a6b4
Etiketler: apple store, fransa, sarı yelekliler
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