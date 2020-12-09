Küvete Telefonu Düşen Genç Kadın Elektrik Çarpılarak Öldü

Rusya'nın Arkhangelsk şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Olesya Semonava isimli genç kadın, su dolu küvete düşürdüğü telefon nedeniyle hayatını kaybetti. Küvete düşen telefonun o anda şarja takılı olduğu ortaya çıktı.

Akıllı telefonlar o kadar fazla hayatımıza girdiler ki onlardan hiçbir zaman ayrı kalamıyoruz. Düzenli olarak şarja ihtiyaç duydukları için de otururken, yatarken ve hatta yürürken sürekli şarj etme gereksinimi doğuyor. Bu durum artık normal bir hal almış olsa da aslında bir risk oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Rusya'nın Arkhangelsk şehrinde yaşanan bir olay durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Olesya Semonava isimli 24 yaşındaki genç bir kadın, şarj olan iPhone marka telefonunu küvete düşürdüğü için elektrik çarpılarak hayatını kaybetti. Küvette dahi telefonlarımızı yanımıza aldığımız bu dönemlerde, şarj adaptörlerinin çok da tehlikeli bir şey olmadığını düşünüyoruz, ancak aslında bu cihazlar doğrudan şehir elektriğinden güç alıyorlar. Bu da insan vücudu için son derece güçlü bir akım anlamına geliyor. Semenova'nın yaşadığı olayda olduğu gibi bu elektrikli cihazlar suya düştüğünde ise ölümcül olabiliyor.

Semenova'nın cansız bedenini arkadaşı buldu

Yaşanan olayın ardından Olesya Semenova'yı bulan ev arkadaşı Daria, genç kadının nefes almadığını belirtti. Ev arkadaşını o şekilde görünce dürttüğünü söyleyen Daria, Semenova'ya dokunduğunda kendisine de elektrik çarptığını açıkladı. Şarj olan telefonunu suyun içine düşüren Semenova, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Telefon bağımlılığı nereye gidiyor?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda insanların akıllı telefonlara olan bağımlılığı, sosyal medyadan kopamama sorunu, video ve fotoğraf çekme tutkusu gibi nedenlerle riskli şeyler yapmaya devam ettiği ve bu nedenle çok sayıda gencin trajik bir şekilde hayatını kaybettiği açıklandı. Yaşanan olayın ardından Rus yetkililer de bu tarz durumlara karşı uyarı yayınladı. Bizler de buradan uyarımızı yapalım, akıllı telefonlarımızı şarj ederken çok daha dikkatli davranmalıyız. Mümkünse telefon şarj olurken yatağımızda veya çok yakınımızda bulunmamalı. Gece uyku haliyle yapacağımız yanlış bir hareket, elektrik çarpılmamızın dışında kablo nedeniyle boğulmamıza dahi neden olabilir.