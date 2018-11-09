Google'dan Şarj Süresi Sorununa Klasik Çözüm: Gece Modu

Google, bu hafta sonu yaptığı Android Geliştiricileri Konferansı'nda telefonlarca gece modu kullanımına teşvik edilmesi gerekliğinden bahsetti.

Google, konferansın bir bölümünü, kullanıcılara en iyi batarya süresini sunarak memnuniyeti artırmanın yollarını tartışmaya ayırdı. Google Pixel ve iPhone 7 arasında yapılan bir karşılaştırmayla konuya açıklık getirildi.

Yukarıdaki görselde Google Pixel'in gece modunda kullanıldığında iPhone 7'den çok daha uzun bir şarj süresi sunduğu gösteriliyor. Google yine konferansta birçok farklı görselle Android'in bu konuda büyük bir avantaja sahip olduğunu göstermeye çalıştı. Sadece telefonun değil, kullanılan uygulamalardaki gece modunun da ciddi bir batarya ömrü vadettiği belirtiliyor.

Yukarıdaki görsel, bir YouTube videosunun durdurulduktan sonra karanlık ve aydınlık modlarla ne kadar şarj yediğini gösteriyor. Yarı yarıya indirilmiş bir parlaklık ve gece moduyla birlikte neredeyse %50 oranında bir şarj tasarrufu yapabiliyorsunuz.

Elbette burada Google'ın çuvaldızı biraz da kendine batırması gerek. Bu tür önemli ve faydalı bir noktaya değinip birçok varsayılan uygulamasına halen gece modunu getirmemiş olmaları hiç akla yatkın değil. Keza Facebook da kendisine ait hiçbir uygulamaya gece modu getirmemekte ısrar etmesiyle sinir harbi yaşatıyor.