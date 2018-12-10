Malezya’da 16 Yaşındaki Genç, Kulaklık Kurbanı Oldu

Malezya’da yaşayan 16 yaşındaki bir genç, şarjdaki telefonuna takılı kulaklıktan elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu ayın başlarında gerçekleşen olayda, annesi tarafından yerde yatarken bulunan gencin sol kulağından kan geldiği belirlendi. Bahsi geçen olayda yer alan kulaklık, cep telefonu ya da şarj kablosu hakkında bilgi verilmedi. Bölge polisinin yaptığı açıklamada, gencin bedeninde herhangi bir darbe izine ya da morluğa rastlanmadıği belirtildi.

Polisin kimliğini Mohdi Aidi Azzhar Zahrin olarak açıkladığı genç, Kampung Gaing Baru Pedas’daki evinde 5 Aralık’ta hayatını kaybetti.

Oğlunun hareketsiz şekilde yattığını ilk olarak o gün işe gitmeden fark eden anne, önce oğlunun uyuduğunu düşünerek rahatsız etmedi. Zahrin’in, Tuanku Ja’afar Hastanesi’ne kaldırılmadan saatler önce hayatını kaybettiği doktorlar tarafından onaylandı.

Bu yıl nisan ayında da ABD’nin Alabama eyaletinde bir adam, cep telefonu şarjı yüzünden ölümle burun buruna gelmişti. Adamın asker künyesi şarja taktığı telefonunun kablosuna dolanmış, kablodaki soyulmuş bölgeden elektrik almıştı. Son anda künyeyi koparıp atan adam, bu sayede hayatta kalmıştı.