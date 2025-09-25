Saros'un Çıkış Tarihi Yepyeni Bir Oynanış Videosuyla Duyuruldu [Video]

Housemarque imzalı yeni PS5 özel oyunu Saros'tan State of Play'de yeni bir oynanış videosu gösterildi ve oyunun çıkış tarihi açıklandı.

Sony ve Housemarque, geçtiğimiz geceki State** of Play** etkinliğinde Saros için uzun bir oynanış videosu gösterdi. 20 Mart 2026’da PS5’e çıkacak oyun, stüdyonun kültleşmiş yapımı Returnal’ın izinden gidiyor. Oyuncular, Rahul Kohli’nin canlandırdığı Arjun Devraj karakteriyle Carcosa gezegeninde ölümcül makinelerle dolu bir cehenneme dalacak.

Arjun’un Soltari Kalkanı ile mermileri absorbe etmesi ve “Second Chance” yeteneğiyle ilk ölümden sonra hayata dönmesi, roguelike yapının temposunu değiştirecek. DualSense’in uyarlanabilir tetikleri ise birçok silahta oynanışı daha da derinden hissettirecek.

Saros yeni oynanış videosu:

Housemarque, Saros’u “oyuncu odaklı deneyimin nihai evrimi” olarak tanımlıyor. Bu kez Arjun’un zırhı ve silahları kalıcı yükseltmeler alabilecek, yani her ölüm oyuncuyu tamamen başa döndürmeyecek. Bu sistem, Saros’u Returnal’a kıyasla daha fazla oyuncuya açacak gibi görünüyor.

Hatırlayacağınız üzere Returnal, PS5’in çıkış döneminde konsolun gücünü en iyi yansıtan yapımlardan biri olmuş, haptik titreşimleri ve ışın izleme efektleriyle övgü toplamıştı. 2022’de gelen ücretsiz Ascension güncellemesiyle de co-op modu eklenmişti. Şimdi gözler 2026’da gelecek Saros’a çevrilmiş durumda.