İzleyenleri ekrana kilitleyen Netflix Dizisi Chilling Adventures of Sabrina, bazı kesimleri rahatsız etti.

26 Ekim'de Netflix'te birinci kısmı (10 bölüm) yayınlanan Chilling Adventures Of Sabrina, izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Yarı cadı, yarı insan olan başrol karakteri Sabrina, insan arkadaşları veya cadı kabilesi arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Gece Kilisesi'ne bağlı olan cadı kabilesi, Kara Lord'u tanrıları olarak görmekte.

Gerçek hayatta yaşayan Satanik (Şeytani) Tapınak üyeleri, Kara Lord için kullanılan figürden şikayetçi ve hatta bu durumdan ötürü Netflix'e oldukça öfkeli. Satanik Tapınak (Satanic Temple); Chilling Adventures Of Sabrina'da, Kara Lord için kullanılan heykel figürünün kendilerine ait olduğunu iddia etmekte.

"Evet, ahmakça şeytanlarını tanıtmak için #TheChillingAdventuresofSabrina dizisinin kullandığı ve telif hakkımızın bulunduğu heykele karşı, yasal işlem başlatıyoruz." ~Satanik Tapınak'ı kurucu ortağı Lucien Graves.

Satanik Tapınak'ın kurucularından Lucien Graves, dizide kullanılan tanrı figürünün, kendilerine ait olan Baphomet figürünün telif haklarını ihlal ettiğini söylüyor. Peki bu kadar değerli olan Baphomet figürü nedir, ona bakalım. Baphomet, 14. yüzyıl başlarında Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilen Tapınakçıların taptığı şeytani figüre verilen isim.

Satanik Tapınağı, Netflix'in yeni gözde dizisi Chilling Adventures Of Sabrina'yı dava etmeye hazırlanıyor. Bu, Netflix'e telif hakkı iddiasıyla açılacak ilk dava olmuyor zirâ yine Netflix'in gözde dizilerinden Stranger Things, tamı tamına 3 ayrı telif hakkı davasıyla karşı karşıya kalmıştı.