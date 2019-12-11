Apple Card, kısa bir süre önce ABD'li tüketicilerin hizmetine sunuldu. Ancak Apple'ın Master Card imzalı kredi kartı, tartışmaların odağında olmaktan kurtulamadı. Çünkü Apple Card'ın işlem ücret bedeli çok yüksek ve perakende satıcılar, bu durumdan rahatsız.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kısa bir süre önce "Apple Card" ismindeki kredi kartını kullanıcıların hizmetine sundu. Aslına bakacak olursak Apple Card, temelinde bir kredi kartı ancak özellikle görünüm itibarıyla alışageldiğimiz kredi kartlarına hiç benzemiyor. Çünkü bu kredi kartı titanyum alaşımdan üretildi ve kart sahiplerinin, kredi kartlarını çizilmelere karşı korumaları gerekiyor.

Apple, bu kredi kartıyla yeni bir sektöre giriş yapmış oldu. Ancak bu durum, beraberinde bazı tartışmaları da getirdi. Şimdilerde yapılan son araştırma ise, perakende satıcıların Apple Card konusunda çok da istekli olmadıklarını ortaya koyuyor. Çünkü "premium" olarak sunulan Apple Card, özellikle satıcılar için ciddi bir külfet oluşturuyor. Dilerseniz şimdi, yapılan bu araştırmanın detaylarına bakalım.

"Bloomberg" tarafından hazırlanan rapor, perakende satıcıların başta Apple Card olmak üzere bu tür premium kredi kartlarıyla başlarının belada olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü Apple Card gibi kartlarda uygulanan işlem ücretleri, alışagelmiş kredi kartlarına oranla çok daha yüksek oluyor ve bu tutar, satıcılardan tahsil ediliyor.

Bloomberg tarafından hazırlanan raporda satıcıların, "Visa" kredi kartları için 1.27 dolar (yaklaşık 7.50 TL) işlem ücreti ödediği belirtiliyor. Eğer bir perakende satıcı, müşterinin "Visa Signature" imzalı kartından çekim yaparsa bu kez, 1.75 dolar (yaklaşık 10 TL) ödeme yapmak durumunda kalıyorlar. Ancak Apple Card (Master Card imzalı) için böyle bir durum ne yazık ki söz konusu değil.

Apple Cards sahipleri daha fazla harcama yapıp daha fazla işlem ücreti oluşturuyorlar

Bankalara göre Apple Card gibi premium kartlara sahip olan tüketicilerin alım gücü daha yüksek ve bu tüketiciler, daha çok alışveriş yapıyorlar. Dolayısıyla da Apple Card gibi kart türlerindeki işlem ücreti, tamamen pazarlıkla belirleniyor. Hal böyle olunca da bu tür kredi kartlarının kullanılması durumunda, perakende satıcıların ödediği işlem ücreti, onlarca doların üzerine çıkabiliyor.

Bloomberg, premium kredi kartlarının perakende satıcılara zarar verdiğini söylüyor. Çünkü rapora göre perakende satıcıların, müşterilerden premium kartları kabul etmeme gibi bir durumları yok. Yani bir satıcı, herhangi bir "Master Card" imzalı kredi kartını kabul ediyorsa, bu tüm kredi kartları ve dolayısıyla da premium kartları da kabul etmek durumunda.

Geçtiğimiz yıl premium kredi kartları nedeniyle 108 milyar dolar işlem ücreti ödendi

Yapılan araştırma, 2018 yılında sadece ABD'deki perakende satıcıların 108 milyar dolar kadar işlem ücreti ödediğini gözler önüne seriyor. Perakendeciler, bu durumun esas nedeninin Master Card ve dolayısıyla da premium kartlar olduğunu söylüyorlar. Aslına bakacak olursak bu durum, ABD de uzun zamandır tartışılıyor ve konuyla ilgili görülen davalar bile bulunuyor. Ancak şu an için, bu durumla ilgili nihai bir sonuca ulaşılamadı.

Perakende satıcılar, Apple Card ile birlikte daha da zorlanmaya başlamış durumdalar. Çünkü Apple, dünyanın en popüler markalarından bir tanesi ve ABD'deki pek çok tüketici, Apple Card'a sahip olmak istiyor. Üstelik bu kredi kartı daha şimdiden ciddi bir popülariteye sahip oldu ve perakendeciler, bu kredi kartının kullanımının daha da yaygınlaşmasından korkuyorlar.