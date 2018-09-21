Marvel's Spider-Man Oyununun Türkiye Fiyatına Zam Geldi

Sony'nin bugüne kadar en hızlı satılan oyunu Marvel's Spider-Man'in pahalı bulunan fiyatına daha da zam geliyor. Oyunun indirime girmesi beklenirken bir anda 170 TL'lik zamla karşılaşıldı.

Bu seneye damgasını vuran Marvel’s Spider-Man PS4 oyununa büyük zam geliyor. İlk üç günde 3,3 milyon satış yapan oyunun Türkiye fiyatı zaten pahalı bulunurken şimdi yeni bir zaman hazırlanıyor. Oyununun indirime girmesini bekleyenleri beklenmedik zam üzdü.

7 Eylül’de 299 liradan piyasaya çıkan oyunun Standart versiyonu, 469 liraya yükseldi. Oyunun Dijital Deluxe versiyonunun fiyatı ise 539 lira oldu. Şu an için Marvel’s Spider-Man’in fiyatında herhangi bir düşüş olacak gibi görünmüyor.

60 dolar fiyatla, dolar kurunun etkisiyle piyasaya zaten pahalı olarak çıkan oyun, indirim bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Şu an için ilk günlerde oyunu alanlar, indirim umuduyla bekleyenlerden şanslı diyebiliriz. Çareyi PlayStation Plus gibi servislerde arayanlar da döviz kurunun etkisiyle karşılaşacak.