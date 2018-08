Sony'nin sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR'ın satışları 3 milyona ulaştı! Şirket, satışlardaki başarısını "En Çok Oynan 10 PSVR Oyun" listesi, müjdeler ve indirimlerle kutladı.

Teknoloji devi Sony, VR sanal gerçeklik gözlüğünün başarısını kutluyor. Konsol tabanlı PlayStation VR’ını (PSVR) piyasaya sürerek büyük bir risk alan Sony, 3 milyon satış gerçekleştirdi. Şirket, bunun şerefine kullanıcılarına birkaç müjde verdi.

Sony, PlayStation Blog’unda iki yeni PSVR oyunun çıkış tarihlerini duyurdu. Ön yüklemesi bugün başlayan Creed: Rise to Glory, 25 Eylül’de çıkartılacak. PSVR'a çıkacak diğer oyun olan Evasion ise 9 Eylül'de satışa sunulacak.

Sony aynı zamanda PSVR’de en çok oynanan 10 oyunun bir listesini paylaştı:

1. The Elder Scrolls V: Skyrim VR

2. PlayStation VR Worlds

3. Rec Room

4. Resident Evil 7 biohazard

5. The Playroom VR

6. Job Simulator

7. Until Dawn: Rush of Blood

8. Batman: Arkham VR

9. Farpoint

10. Superhot VR

Son olarak Sony, PlayStation Store’daki çeşitli PSVR oyunlarının indirimli olacağını duyurdu. İndirimli satışlar bugün itibariyle kullanılabilir ve ön siparişlerde yüzde 20, seçili PSVR oyunlarında yüzde 40’a varan indirimler bulunuyor. Seçili PS4 oyunlarında da geçerli olan indirim sadece dijital satışlarda geçerli. İndirimler için son gün ise 28 Ağustos.