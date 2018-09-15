Satürn’de Hayat Olsaydı Titan Göllerinde Yüzebilir miydik?

Sıcak bir günde göle atlamak oldukça keyifli olabilir. Peki ya Titan'da hayat olsa ve bizler oradaki göllere atlasak nasıl olur?

Çoğumuz suda zaman geçirmekten keyif alırız. Bu bir havuz, deniz veya göl olabilir. Gezegenimizde birçok göl bu konuda elverişlidir ancak tehlikeli olanların sayısı da hafife alınmayacak kadar çoktur. Durum Satürn'ün uydusu Titan'da biraz daha ilginç bir hal alıyor çünkü eğer bu uyduda yaşıyor olsaydık ve göllerine girseydik, birkaç dakika içerisinde ölebilirdik.

Tahmininizdeki temiz su kavramından daha farklı olan Titan gölleri, farklı cisim ve kokular ile kaplıdır. NASA’nın uzay aracı tarafından incelenen bölgede, çeşitli görüntüler yakalandı. Buna dayanarak Titan’ın kuzey kutbunun devasa göller ile kaplı olduğunu söyleyen bilim insanları, göllerin hoş görüntüsüne adlanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Su yerine yüksek oranda etan ve metan içeren göller, tüm uyduya zehirli gaz salabilecek kadar tehlike içerir. NASA’nın ifadelerine göre Titan, Dünya’nın su buharlaşma, bulut oluşumu, yağışın nehirlere akışı, göl ve denizlerde toplanışı gibi ancak hammaddesi metan olan döngülere sahiptir. Son derece tehlikeli olan bu gezegen, Güneş Sistemi içerisinde bulunan ve en fazla keşfe ihtiyaç duyan gezegendir.

Yaşam belirtilerinin olup olmadığı, olabilecekse sınırları nedir bilinmeyen Titan, gölleri ile adeta ölüm saçıyor. Çok mümkün bir ihtimal olmasa da içine giren insanı ölüme sürükleyen su birikintisi, gezegende oluşabilecek yaşam belirtilerini de bir miktar engelliyor. Ancak imkânsız görünmeyen bu olay, NASA’nın kıskacı altında olsa da henüz bununla ilgili ciddi bir çalışma başlatılmış değil.