Satürn ve Jüpiter Kesişmesinin Fotoğrafı Yayınlandı

NASA, yakın zamanda birbirlerine oldukça yaklaşarak aynı hizaya gelen Satürn ve Jüpiter'in son durumlarını gösteren görseller paylaştı.

Güneş Sistemi içerisinde yer alan iki gaz devi gezegen olan Jüpiter ve Satürn, geçtiğimiz günlerde hem astronomi hem de astroloji çevrelerini heyecanlandıran şekilde aynı hizaya gelmişti. Sonrasında da iki gezegenin kendi yörüngelerindeki yakın seyri devam etti.

Astronomların açıklamasına göre iki gök cismi, 400 yıldır ilk defa birbirlerine bu kadar yakın konumda bulunuyor. İki gezegen arasında yalnızca 0,1 derecelik bir açı bulunurken, yörüngelerinin de gezegenimizin yörüngesi ile neredeyse paralel olduğu belirtiliyor.

20 yıl boyunca bir arada görülemeyecekler

Dünya'nın Güneş etrafında attığı 1 tam tura biz yıl adını veriyoruz. Geri kalan gezegenlerin kendi yılları ise çok daha farklı olabiliyor. Jüpiter'in bir yılı bizim zaman ölçümüzle 12 yıl sürerken, Satürn için bu süre tam 29 yıla çıkıyor. Önümüzdeki 20 yıl boyunca iki gezegen bir arada çıplak gözle görülemeyecek.

NASA'nın paylaştığı görüntülerde de en azından bu dönemde iki gezegenin bir arada hareket ettiği göze çarpıyor. İki gaz devinin yolculuğu da NASA'nın Güneş fotoğrafları esnasında kameralara yakalandı.

SOHO'dan gelen görüntülerde gezegenlerin fark edilmesi, yapılan koronagrafi çalışmaları esnasında gerçekleşti. Koronagrafide teknik olarak Güneş'in kendisi yapay bir tutulma etkisi yaratmak için kapatıldıktan sonra taç kısmının durumu incelenir.

Çıplak gözle görülemiyor

İki gaz devi bir araya geldiğinde gökyüzünde görülebilir hale geliyorlar. Ne yazık ki şu anda bu birleşmeyi çıplak gözle görmek mümkün değil, zira ancak gündüz vakti bu iki gezegene dönmüş oluyoruz. SOHO gibi özel araçlar bu anları yakalamayı mümkün kılıyor.

Dünya'dan baktığımızda Satürn ile Güneş arasında yalnızca yarım derecelik bir açı bulunuyor. Jüpiter de çok yakın zamanda bu konuma gelecek. İlla gökyüzünde bir gezegen görmek isteyenler ise Merkür'ü bir saatlik bir süre için bile olsa ufuk çizgisinin üzerinde gökyüzünde görebilir.