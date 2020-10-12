Rusya'da Kokpit Tavanı Olmadan Kullanılan SU-57 Gündem Oldu

SU-57 isimli savaş uçağının test uçuşu sırasında ilginç bir olay yaşandı. Bir savaş pilotu, bu yeni uçağı tavan kaplaması olmadan kullandı. Savunma Bakanlığı, uçuşun görüntülerini paylaşırken neden böyle bir şey yapıldığını açıklamadı. Uzmanlar, pilotun ölmemesi için özel bir elbise giydirildiğini düşünüyor.

Rusya bir süredir, yeni savaş uçağı SU-57'ler ile meşgul. Son savaş teknolojileriyle geliştirilen uçak, dikkat çekici özelliklere sahip. Yavaş yavaş kullanılmaya başlayan uçakların test uçuşları da devam ediyor. Savaş uçağının geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir test uçuşunda ise oldukça ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde bir pilotun, kokpit tavanı olmadan yaptığı uçuşa yer verildi.

Savaş uçaklarının en kritik parçalarından bir tanesi, kokpitin etrafını kaplayan tavan bölümüdür. Yüksek hızlar altında pilotun donarak ölmesini engelleyen bölüm, oldukça geniş bir görüş alanı sunar. Ayrıca bir pilotun düşen bir savaş uçağından kurtulmasının en önemli koşulu da bir bölümdür. İşte çılgın bir Rus pilot, bu kadar kritik bir önem arz eden parça olmadan dikkat çeken bir uçuş gerçekleştirdi.

İşte tavan kaplaması olmadan uçan o SU-57

Rusya Savunma Bakanlığı, paylaştığı bu görüntü ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yani söz konusu uçuşun irtifası, hızı ve amacı ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değiliz. Uzmanlar, bu uçuşun pilotun fırlatmadan önce uygulamak durumunda olduğu prosedürlerin testi için yapılmış olabileceğini düşünüyorlar. Ayrıca uzmanlara göre pilot, muhtemelen o yüksekliklerde ölmemek için düşük sıcaklığı hissettirmeyen özel bir elbise giydi.

Rusya'nın yeni savaş uçağı SU-57, saatte 2.440 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ayrıca Ruslar, bu savaş uçağında nükleer yetenekleri olan Kinzhal isimli balistik füzeyi kullanabiliyorlar. Bu füzenin en dikkat çekici özelliği ise ses hızını yaklaşık 10 kat kadar aşabiliyor oluşu. Rusya, bu savaş uçağı ve yeni nesil balistik füzeleri ile gökyüzünde oyun kurucu hale gelmek istiyor gibi görünüyor.

İşte tavan kaplaması olmadan uçan SU-57'ye ait o görüntü