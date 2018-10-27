Savaşın Gerçeklerini Acımasızca Yüzünüze Vuracak 10 Film

Haftalık Film Reçetesi'ndeki her şeyi tüketmek zorunda değilsiniz. Zira biz ilaç yazmıyor, ancak izlerken kurşunların başınızın üzerinden geçtiği hissi veren, dokunduğu noktalarla yürekleri sızlatan savaş filmlerini listeliyoruz. Bu haftaki filmler, savaşın sadece askerler arasında yaşanmadığı gerçeğini, iliklerinize işleyecek hikayeleriyle aktarıyorlar.

Savaşlar, dünya tarihinin kırılma anlarını oluşturup; kimileri için özgürlük, kimileri için de acı dolu sona neden oldular. Modern sinema endüstrisi, çok sayıda savaş filmiyle çeşitli ülkelerin propagandalarını yürütüyor. Bu nedenle listeye aldığımız filmlerin, kara propaganda aracı olmamasına dikkat ettik. Seçim yaparken ana hedefimiz savaşın yıkıcılığını bireyler ve insanlar üzerinden göstermeyi başaran filmler oldu. Yine de bazı filmlerin, bazı tartışmalı sahneleri mevcut.

Amaç savaş filmi izlemekse, aynı zamanda tarihin dönüm noktalarına da yakından bakmaktır. Hoş geldiniz diyor ve film listemize başlıyoruz.

Apocalypse Now (Kıyamet):

Her ne kadar Amerikan yapımı bir film olsa da savaş sinemasının temel yapıtaşlarından birisidir. Vietnam Savaşı konulu filmlerin de ilk örneklerinden oluğu için listemizde yer alıyor. ABD’nin bir nebze de olsa kendi görüşlerini dünya kültür endüstrisine empoze ettiği bir film olması, Kıyamet’in gerçekçiliğini çok etkilemiyor.

IMDb puanı: 8.5

8.5 Rotten Tomatoes notu: %96

Full Metal Jacket:

Savaşın psikolojik yönünü, savaşan bireylerin gözünden gösteren en başarılı filmler arasındadır. Gerilim türüne de giren olay örgüsüyle; çarpışmaların sadece siperlerde değil, kafaların içinde de devam ettiğini gösteriyor. Yıkıcı sahneleri için izleyicilerden şimdilik özür diliyor, her insanın izlemesi gereken bir film olduğunu düşünüyoruz.

IMDb puanı: 8.3

8.3 Rotten Tomatoes notu: %93

Flowers of War (Savaşın Çiçekleri):

Japonya ve Çin savaşını konu edinen yapım, savaş filmleri arasından bu açıyla sıyrılıyor. Hikayede yalnızca bir ABD’li kişi var. Hikayenin ana kahramanı ise çocuklar ve kadınlar. Siperler ise karakterlerimizin saklanmak zorunda olduğu yerlerden ibaret. Japonya ve Çin’in zamanında birbirlerine ne denli düşman olduklarını, savaşlar sırasında pek de önemsenmeyen insanların gözünden izliyorsunuz. Listedeki en sıra dışı eserlerden birisi.

IMDb puanı: 7.6

7.6 Rotten Tomatoes notu: %98

Enemy At The Gates (Kapıdaki Düşman):

II. Dünya Savaşı konulu yapımların arasında, en çok unutulan, insanın üzerinde en çok etkiyi bırakan yapımdır. Vasili isimli bir keskin nişancının, savaş boyunca nasıl mücadele verdiği anlatılır. Eli çok kez silah tutmuş olan bu nişancı, savaşın seyrini değiştirecek hedefleri yok etmeyi başarır. Filmin işlenişi ise pek çok savaş filmine ilham olmuştur.

IMDb puanı: 7.6

7.6 Rotten Tomatoes notu: %54

Rescue Dawn (Şafak Harekatı):

Vietnam’da uçağı düştükten sonra esir kalan bir pilotun mücadelesini anlatan film, savaşın psikolojik boyutunu inanılmaz oyunculuklarla aktarıyor. Görüntü yönetmenliği ve sürekli katlanan heyecanıyla, bazen insanların, uğruna savaştıkları bayrakları nasıl unuttuklarını yüzünüze vuracak bir yapım.

IMDb puanı: 7.3

7.3 Rotten Tomatoes notu: %90

Beasts of No Nation (Olmayan Ülkenin Canavarları):

Savaşan kişilerin birer asker değil, daha küçücük çocuklar olduğu çok yer var dünyada... Afrika’daki hayali bir ülkede geçen filmde, daha dünyanın nasıl bir yer olduğu anlamayan çocukların ellerine, silahların nasıl tutuşturulduğunu göreceksiniz. Film hayali bir ülkede, ancak anlatılanlar gerçek.

IMDb puanı: 7.8

7.8 Rotten Tomatoes notu: %92

The Pianist (Piyanist):

Bu bir savaş filmi değildir. Akıllara kazınan replikleri ve oyunculuklarıyla, II. Dünya Savaşı’nın yıkıcılığını çok iyi aktarır. Piyanist, filmin ötesinde çok sayıda politik tartışmaya da neden olmuştur. Bir piyanistin, yani bir sanatçının gözünden insanlığın nasıl yok edilebileceğini izliyor olacaksınız. Hala izlemediyseniz, listeye bu filmle başlamanızı tavsiye ederiz.

IMDb puanı: 8.5

8.5 Rotten Tomatoes notu: %95

Life is Beautiful (Hayat Güzeldir):

Başka insanlar, başka siperler, başka silahlar, değişmeyen şey ise çocuklar. Aile şevkatini savaşta sağlamaya çalışan bir baba, mücadeleci bir anne, onlara her ne olursa olsun sarılmak isteyen bir çocuk. Savaşın ne olduğunu bilmeyen, tanklara aşık olan bir çocuk ve masumiyeti... ABD sineması dışında çekilen nadir örneklerden olduğu için, hikaye anlatımı ise çok farklı.

IMDb puanı: 8.6

8.6 Rotten Tomatoes notu: %80

Savin Private Ryan (Er Ryan’ı Kurtarmak):

II. Dünya Savaşı’nın en çetin cephelerinden birisi olan Normandiya’da geçen film, kaybolan bir eri arayan birliğin hikayesine odaklanıyor. Sinemanın altın çocuklarından Steven Speilberg imzalı yapımın kadrosundaki yüzlerin büyük kısmı çok tanıdık. Her ne kadar yine ABD’nin propaganda aracına dönüşse de, bunu saymazsak, kalanıyla bile çoğu filmin yanından geçemediği bir eser oluyor.

IMDb puanı: 8.6

8.6 Rotten Tomatoes notu: %93

Ayla:

Türkiye’nin Kore savaşına gönderdiği birlikte yer alan Süleyman Astsubay ve Ayla ismindeki küçük kızın hikayesini duymayan kalmamıştır. Sınav filminden hatırladığımız Senarist Yiğit Güralp’in kaleminden çıkan senaryosuyla dünya çapında başarılara imza atan bir yapımdır. Ayla, savaşın esir tuttuğu küçük bir beden, Süleyman ise dünyaları içine sığdırabilecek kadar büyük bir yüreğe sahip Türk askeridir. Ülkemiz sinemasının sayılı örnekleri arasına girmeyi başaran bir yapımdır.