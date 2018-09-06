Savunma Sanayii Başkanlığı, F-35 savaş uçağı projesinde Türk şirketlerinin imal ettiği ürünleri ve Türkiye’nin yerini açıkladı: Aralarında TAI, ASELSAN ve Havelsan'ın da bulunduğu 7 Türk şirketinin, uçağın gövdesinden motoruna değin tam 19 noktasında imzası bulunuyor. Ayrıca Türk şirketleri projeye şimdiye kadar 700 milyon dolarlık fatura kesti.

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi satın almasını gerekçe göstererek, Türkiye’ye F-35 teslimatını bloke etti. ABD Senato’sundan geçen karar Başkan Trump tarafından da onaylandı. ABD’li yetkililer, F-35’lerdeki blokenin kalkması için Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 füze sisteminden vazgeçmesinin birinci şart olduğunu söylüyor. Ancak Türkiye, 2002 yılında başlayan F-35 projesinin ABD, İngiltere, Danimarka, İtalya, Hollanda, Kanada, Norveç ve Avustralya ile birlikte 9 ortağından biri konumunda.

Uçağın orta gövdesinde yer alan pek çok parça, TAI tarafından imal ediliyor. ASELSAN ise F-35’lerin komünikasyon, navigasyon ve tespit (CNI) sistemine ait Aviyonik Arayüz Kontrol (CAIC) modülünü hazırlıyor. Gövde ve kanat parça imalatı Kale Aero tarafından, motor bölümündeki birtakım parçaların üretimi ise Kale Pratt & Whitney tarafından yapılıyor. Havelsan F-35’ler için mühendislik desteği sağlarken, iniş takımları, fren sistemi ve yakıt pompası gibi parçalar Alp Havacılık tarafından imal ediliyor. Ayesaş ise uçakların kokpit camlarının kart üretimini gerçekleştiriyor.

Özetle: Türkiye’nin projedeki yeri, alacağı toplam 100 adet F-35 uçağının çok daha ilerisinde bulunuyor. Uçağın kritik parçalarının üretimini yapan Türk firmaları, F-35’lerin imalat ve teslimatının vaktinde yapılması adına önemli bir rol üstleniyor.

Nitekim ABD Savunma Bakanı James Mattis, daha önce yaptığı bir açıklamada, Türkiye’nin projeden çıkarılmasının F-35’lerin üretim ve teslimatında aksamaya sebep olabileceğini dile getirmişti.