2. Savunma Sanayii Söyleşileri, bugün itibarıyla Hacettepe Üniversitesi'nde kapılarını katılımcılara açtı. İki gün boyunca sürecek etkinlik, sektör hakkında önemli isimleri ağılayacak.

Hacettepe Otomotiv Topluluğu tarafından bu yıl ikinci kez gerçekleştirilmekte olan Savunma Sanayii Söyleşileri, katılımcıların, Savunma Sanayi șirketlerini yakından tanımalarını, sektör hakkında bilgi sahibi olmalarını ve savunma sanayii sektöründeki güncel değișiklikler hakkında farkındalık kazanmalarını amaçlıyor.

Etkinlik boyunca gerçekleştirilecek sunumlarda “Savunma Sanayiinde Ar-Ge’nin önemi nedir?”, “Konfigürasyon yönetimi nedir?” gibi sektörün en çok konuşulan sorularına yanıtlar verilirken; “Mühendislerin gözünden Savunma Sanayii” gibi konularda sektörle ilgili tecrübelerin artırılabileceği sunumlar da gerçekleştirilecek.

2. Savunma Sanayii Söyleşileri, bugün itibarıyla kapılarını katılımcılara açtı

17-18 Aralık tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri Kafeteryası K Salonu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilmekte olan 2. Savunma Sanayii Söyleşileri etkinliği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için topluluğun Instagram hesabını takip edebilir, otomotivtoplulugu.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.