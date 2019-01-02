Sayıştay Raporu: Milli Piyango Çekilişleri Güvenli Değil

Son günlerde Milli Piyango çekilişlerine olan güven azalmışken, Sayıştay tarafından hazırlanan rapor şüpheleri bir kat daha arttırdı.

Geçtiğimiz günlerde, yapılan bir Milli Piyango çekilişinden kaydedilen görüntüler kamuoyunu uzun süre meşgul etmişti. Özellikle sosyal medyada sıkça tartışılan, çekilişlerin önceden ayarlandığı intibası yaratan o görüntüleri irdelediğimiz haberimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sayıştay'ın Milli Piyango İdaresi'ne ilişkin denetim raporu, çekilişlerin 6 yıldır televizyondan canlı yayınlanmamasının ciddi bir güven sorunu yarattığını ortaya koyuyor. Meclis'e sunulan Sayıştay raporunda, çekişlerin 2012'den beri yayınlanmaması nedeniyle Milli Piyango İdaresi 'kusurlu bulundu.

2012 yılına kadar belirli bir ücret karşılığında anlaşan TRT ve Milli Piyango İdaresi, daha sonra ücret konusunda anlaşmazlığa düşünce canlı yayınlar iptal edilmişti. 2012 yılından sonra çekilişler noter huzurunda ve halkın da katılımıyla gerçekleştirilmiş, daha sonra ise sadece resmi web sitesi üzerinden canlı yayınlanmaya devam edilmişti.

TBMM KİT Komisyonu üyesi Atilla Sertel, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Aslında Milli Piyango çekilişi televizyondan yayınlamak istiyor. Ancak TRT 4-5 katı fazla para talep ediyor. Sayıştay bile raporunda kuşku duyuyor, güven sorununa işaret ediyorsa vatandaş ne yapsın, ben niye kuşku duymamayım! Şeffaf ve açık değil. TRT'nin bunu canlı yayınlaması gerekir."