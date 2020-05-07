Scarlet Nexus, Xbox Series X ve Xbox One İçin Duyuruldu

Ruhani güçlerin savaştığı etkileyici oyun Scarlet Nexus; Xbox Series X ve Xbox One için duyuruldu. Oyunda özel güçlere sahip insanlar mutantlarla karşı karşıya geliyor. Oyunun bir diğer özelliği de Smart Delivery ile gelmesi.

Assassin’s Creed Valhalla gibi yapımların oyun içi görüntülerinin yayınlandığı programda Bandai Namco kendi RPG oyunu Scarlet Nexus ile göze çarptı. Xbox One ve Xbox Series için duyurulan oyunun geliştirme ekibi, 'Tales' serisi üzerinde çalışmış kişilerden oluşuyor. Uzak gelecekte geçen Scarlet Nexus oyununda, ruhani özelliklere sahip insanlar Psionics olarak adlandırılmış ve bu insanlar mutantlarla savaşıyor.

Sizse bu ütopik oyunda telekinezi kullanan ve düşmanlar onları kesmeye çalışırken çevreden parçalar fırlatabilen Yuito Sumeragi olarak oynuyorsunuz. Oyun, gerçekten bir astral seyahatteymişsiniz izlenimi veriyor ve bu şekilde oyunculara etkileyici bir deneyim sunuyor. Oyunun meraklılarını üzecek haber henüz çıkış tarihinin belirtilmemesi ancak oyunda Smart Delivery desteklenecek.

Oyunda Smart Delivery bulunuyor:

Smart Delivery'nin olması, oyunu Xbox One üzerinde satın aldığınızda Xbox Series X çıkınca ücretsiz olarak erişmeniz anlamına geliyor. Bu şekilde Xbox Series X alan kullanıcılar, ekstra ikinci bir ücret daha ödemeden oyun deneyimlerine kaldıkları yerden devam edebilecekler. Oyunun yapımcısı Keita Iizuka'nın da belirttiği gibi "Yeni nesil video oyun konsolları, geliştirme ekibinin Scarlet Nexus'un potansiyelini anlamasını sağlıyor."

Iizuka'nın belirttiklerine göre oyuncular, yüksek çözünürlük ve kare hızıyla birlikte ruhani savaşlara oyunda çok rahat bir biçimde ulaşacaklar. Bu tarz oyunları seven oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran Scarlet Nexus ile alakalı daha detaylı bilgilerin önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor. Oyunun sadece Xbox Series X ve Xbox One platformları için çıkmasıysa bazı PC ve PlayStation kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmış durumda.