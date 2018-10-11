Scarlett Johansson, Kara Dul'dan 15 Milyon Dolar Alacak

Popüler film yıldızı Scarlett Johansson'ın bağımsız Kara Dul filminden 15 milyon dolar gelir elde edeceği söyleniyor.

Marvel dünyasının sevilen karakterlerinden olan Kara Dul karakterine birçok filmde hayat veren 33 yaşındaki film yıldızı Scarlett Johansson’ın, yakın zamanda vizyona girecek olan bağımsız Kara Dul filminden 15 milyon dolar elde edeceği söyleniyor. The Hollywood Reporter’ın Perşembe günü yayınladığı bir habere göre Johansson, filmden 15 milyon dolar kazanarak Chris Evans (Kaptan Amerika’yı canlandıran aktör) ve Chris Hemsworth’ün (Thor’u canlandıran aktör) Averngers: Infinity War filminden ve kendi bağımsız filmlerinden elde ettiği gelirlere eşit bir gelir elde etmiş olacak.

Bu rakam hakkında Marvel Studios’tan, Scarlett Johansson’dan veya The Hollywood Reporter’dan herhangi bir yorum gelmedi. Daha önce bir Marvel sözcüsünün Hollywood Reporter’a yönelik verdiği bir demeçte, “Marvel Studios bu rakamların doğruluğu ile ters düşmekte ve politikamız çerçevesinde maaşları veya anlaşma şartlarını asla halka açıklamıyoruz” ifadeleri yer almıştı.

Scarlett Johansson’ın Kara Dul karakterini canlandırdığı filmler ise şöyle: Iron Man 2, The Avengers, Kaptan Amerika: Kış Askeri, Avengers: Ultron Çağı, Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, Spider Man: Eve Dönüş.