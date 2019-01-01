Scarlett Johansson, geçmişte de hayli uğraştığı, yüzünün kullanıldığı sahte pornolara dair yeni bir açıklama yaptı.

İnternet ve yapay zeka kullanımının bir araya gelmesi yalnızca teknolojik ve bilimsel gelişmeleri sağlamadı. Aynı zamanda sahte videoların ve fotoğrafların yapımı kolaylaştı, bunun sonucunda da siyasi liderlerden oyunculara kadar pek çok kişi çeşitli sahte video problemleriyle uğraşmak durumunda kaldı.

Hollywood'un en çok kazanan kadın oyuncularından olan Scarlett Johansson'da bu durumdan nasibini alanlardan çünkü ünlü oyuncunun yüzünün kullanıldığı pornoların sayısı oldukça fazla ve bunlara erişmek de son derece kolay.

Geçtiğimiz yıllarda benzer problemler yaşayan ve hatta çıplak fotoğraflarını sızdırdığı için bir hacker'ı dava ederek 10 sene hapse mahkum edilmesini sağlayan Johansson, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında yüzü kullanılarak yayınlanan pornoların önüne geçmenin mümkün olmadığını söyledi.

Yapay zeka kullanılarak pek çok ünlü ismin suratı kusursuza yakın bir şekilde bir pornoya entegre edilebiliyor ve Johansson'a göre ekibinin bu durumun önüne geçmek adına elinden hiçbir şey gelmiyor. Bu tür durumlarda özellikle farklı ülkelerde geçerli olan farklı telif hakkı yasaların kritik olduğunu vurgulayan Johansson, ABD'de alınan bir kararın Almanya'da ya da X ülkesinde geçerli olmama ihtmali olduğunu ve bu yüzden de internet gibi dipsiz bir kuyuda bu tür durumlarla uğraşmanın vakit kaybı olduğunu söylüyor.

Bu tür durumların önüne geçmek için atılmış türlü adımlar olsa da uygulama konusunda çok da başarılı olunduğu söylenemez. Dünyanın en çok izlenen pornografik video paylaşım sitelerinde dahi bu durum kontrol edilemezken, Johansson'ın açıklamalarına hak vermemek mümkün değil.