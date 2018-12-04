Schengen Vizesi ve Pasaport Ücretlerine Zam Geliyor

Avrupa Birliği, bugüne kadar 60 euro olarak uyguladığı vize ücretini yüzde 33 artırarak 80 euroya çıkarttı.

Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi, AB ülkeleri tarafından uygulanan vizenin 60 eurodan 80 euroya yükseltilmesini içeren yasa tasarısını onayladı.

Brüksel’de toplanan komite toplantısının gündemi, AB vize kurallarının güncellenmesi idi. Tasarıya göre, AB’nin 100’den fazla ülkeye uyguladığı vize uygulamasında alınacak olan ücretler 80 euroya çıkacak.

Vize ücreti AB vatandaşlarının aile üyeleri, araştırmacılar, öğrenciler ve 12 yaşın altındaki çocuklardan alınmayacak. Sanatçılara, profesyonel sporculara ve çok seyahat eden kişilere, multiple entry olarak isimlendirilen çoklu giriş vizesi imkanı sağlanacak.

Seyahatten dokuz ay önce vize başvurusu yapılabilecek. Vize başvurusu sırasında, seyahat dönemine ilişkin sağlık sigortası talep edilmeyecek. Tasarı, AP genel Kurulu’ndan geçip AB Konseyi tarafından onaylanırsa işleme sokulacak.

Güncel kurlarla hesaplandığında, vize ücreti 358 TL’den 477 TL’ye çıkmış olacak. Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor.