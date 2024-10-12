Yurt dışı seyahati planlıyorsanız başvurulan vizenin başında Schengen geliyor. Avrupa Birliği ülkelerini rahatça gezmemizi sağlayan bu vizenin adı neden Schengen, hiç düşündünüz mü?

Pek çok ülkeye seyahat etme imkânı sağlayan bu vize türü, aslında ismini çok uzun yıllar önce almış.

Kısa süreli seyahatler için verilen Schengen vizesinin adı, bakın nereden geliyormuş!

Schengen vizesi ile Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi ülkelerinde özgürce dolaşma imkânı buluyoruz.

Schengen’in ismi, Avrupa'daki sınır kontrollerinin tarihsel gelişiminden geliyor. Biraz geçmişine inecek olursak I. Dünya Savaşı'na değinmemiz gerekecek. Savaşın ardından başlayan pasaport kontrolleri, Avrupa'da bir norm hâline gelmişti.

Ancak Belçika, Hollanda ve Lüksemburg gibi Benelüks ülkeleri, 1944’te kendi aralarında bir anlaşma yaparak sınır kontrollerini kaldırmaya karar verdiler. Zamanla bu durum, çeşitli anlaşmazlıklara da yol açtı.

1985’te Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve Batı Almanya, Schengen kasabasının yakınlarındaki yeni bir anlaşma imzalamıştı.

Bu anlaşma, ülkeler arasındaki sınır kontrollerinin tamamen kaldırılmasını hedefliyordu. 1990’da ise bu sürecin resmiyete dökülmesiyle Schengen Sözleşmesi imzalandı ve “Schengen Bölgesi” tanımı ortaya çıktı. Bugün, Hırvatistan ile Schengen Bölgesi'nde toplam 27 ülke yer alıyor.

Schengen vizesi, bu bölgedeki ülkelere seyahat etmek isteyen gezginler için serbest dolaşım hakkı tanıyan bir belge. Tek bir vize ile birçok ülkeyi ziyaret etme fırsatı sunan Schengen, Avrupa'nın kültürel zenginliklerini, tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor.

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