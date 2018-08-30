Schindler'in Listesi 25 Sene Sonra Tekrar Vizyona Giriyor

Çoğu sinema eleştirmenine ve izleyicisine göre Steven Spielberg'in gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden olan Schindler's List (Schindler'in Listesi) 25 yıl sonra yeniden karşımızda olacak.

Bazı filmler vardır ki 'zamanın ötesinde' olarak adlandırılır. Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin değerinden, güzelliğinden ve yarattığı etkiden hiçbir şey kaybetmemiş olur. Spielberg'in efsane filmi Schindler'in Listesi de kesinlikle onlardan biri.

Toplamda 7 dalda Oscar kazanan ve IMDB Top 250 listesinde ilk 10'daki yerini yıllardır koruyan film, 25. yılına özel olarak yeniden sinemalara geliyor. Üstelik baştan sona elden geçirilmiş hali 4K çözünürlük, Dolby Atmos ve Vision desteği ile karşımızda olacak.

Yenilenmiş versiyonunun fragmanıyla ilk kez izliyormuşçasına yeniden tüyleri diken diken edecek film, 7 Aralık'ta yeniden vizyona girecek. 'Sınırlı sayıda sinema salonunda' vizyona gireceği açıklanan filmin ülkemize uğrayacağına pek ihtimal vermiyoruz. Ancak filmin '25. Yıl Özel' versiyonu, BluRay olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.