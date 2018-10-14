Scotty, Türkiye’nin En Başarılı Girişimleri Arasına Girdi

Teknoloji ve motosiklet ile şehir hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen mobil uygulama Scotty, Türkiye’nin en başarılı 10 girişimi arasına girdi.

Scotty, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde hayata geçirilen Türkiye'nin Girişimcileri Ödülleri’nde “Anka Kuşları-Küllerinden Doğanlar” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin en başarılı 10 girişimcisinin belirlendiği ödüllerde “Anka Kuşları-Küllerinden Doğanlar” kategorisinde kazanan Scotty oldu. Scotty’ye ödülü, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından verildi.

Ödüle ilişkin açıklamalarda bulunan Scotty’nin kurucusu ve CEO’su Tarkan Anlar, şunları söyledi:

“Türk bir teknoloji şirketi olarak böyle önemli bir ödüle layık görülmekten dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu ödül, Scotty için verdiğimiz emeğin de karşılığını bulduğunun en önemli göstergesi. Mayıs 2017’de çok küçük bir sermayeyle bu işe adım atarak şehrin trafik sorununa alternatif bir çözüm bulma hedefiyle yola çıkan Scotty, bugün Yolculuk, Yemek, Paket gibi sunduğu farklı çözümlerle şehir hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Bundan sonraki hedefimiz Scotty’yi Türkiye’nin birçok şehrinde yaygınlaştırarak, sunduğumuz teknolojik çözümlerle herkesi tanıştırmak var. Ardından da bizim gibi yerli ve milli girişimlere destek olarak Türkiye’den doğan teknoloji şirketlerinin dünyaya açılmasına önayak olmak en büyük arzumuz.”