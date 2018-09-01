Yazılım Tabanlı Geniş Alan Ağı (SD-WAN), şirketlerin bulut sistemlerine dahil olmalarını kolaylaştıran bir ağ kurumu tipidir. İçeride akışta olan verileri korumak için sadece SD-WAN güvenliği sağlamak yeterli değildir, yaygın olarak görülen hataların da önüne geçmek gerekir. Peki bu hatalar neler?

Her şeyden önce SD-WAN’ın ne olduğunu açıklayalım. Aynı anda birbirine bağlı olması gereken, çok sayıda bilgisayarın bağlandığı ortak bir ağ düşünün. Mesela bir bankanın bütün şubeleri arasındaki veri akışını. Bu veri akışının boyutu ve kullanım oranı, kurumun yaptığı işe göre değişir. Yine de içerideki bilgiler standart ağlarla değil, bu şirketlere özel kurulan WAN ağları ile transfer edilirler. İşte bu noktada WAN’ların yani Geniş Alan Ağlarının maliyetleri ortaya çıkar.

Özellikle şube sayısı çok olan yerlerde WAN’lar, pek çok yazılımsal veri akışı ve sistem ögesinin karmaşası nedeniyle yönetiminin güçleştiği ağlar olurlar. Sürekli çıkan sorunların kaynaklarını araştırmak bile ciddi vakitler almaya başlar. Kurum içi veri transferini sekteye uğratmamak için bu ağların güvenliğine sürekli para yatırmak gerekir. Artan masraflar da şirketlerin ceplerini eritir. SD-WAN’lar, WAN’lara kıyasla maliyetlerin %50’ye yakın oranda azaldığı, Yazılım Tabanlı Geniş Alan Ağlarıdır.

SD-WAN sistemine sahip bir ağdaki bütün cihazlar, bulut sistemi aracılığıyla merkezi bir noktadan kontrol edilirler. Tüm konfigürasyonlar, izleme işlemleri ve işletim sistemi güncellenmeleri bu merkezden kontrol altına alındığından sistemin güvenliğini sağlamak kolaylaşır, maliyetler de aynı oranda azalır. Her şeye rağmen bu fayda-fayda ilişkisinde önceden hazırlıklı olunması gereken bazı konular vardır. Bu konulara değinerek, sadece SD-WAN güvenliği sağlamanın yeterli olmadığını anlatmaya çalıştık. İşte önceden bilgi sahibi olmanız gereken en çok görülen 5 hata:

1. Kuruluşun sahip olduğu dijital risklere uygun SD-WAN mimarisi planlamamak:

Her kurumun çalışma şekli, yaptığı iş için kullandığı dijital imkanlar değişkenlik gösterir. Bir adet SD-WAN çözümü ile bütün şirketlere aynı formülü uygulamayamazsınız. Aynı zamanda herhangi bir kurum için gerçerli olduğunu kanıtlamış bir SD-WAN sistemi, bir başka şirkette işe yaramayabilir. Bu işi bir nevi parmak izi kadar üzgün düşünerek planlamak gerekir.

2. Güvenlik konusunda cimri olmak:

Eğer tüm dijital sistemleri terk edip şirketinizin nasıl yıkıldığını görmek istemiyorsanız, en yeni çözümlere hızlıca ayak uydurmanız gerekir. Unutmayın ki çözümler yenilendikçe onları korumak için geliştirilen güvenlik önlemleri de geliştirilmek zorundadır. SD-WAN sistemlerine yaptığınız yüklü masraflardan sonra güvenlik önlemleri içinde cömert davranmalısınız. Aksi takdirde kurulan sistemin bir anlamı kalmayabilir. Bütün finansal veri akışınızın bir anda kötü niyetli bilgisayar korsanlarının erişimine açık olduğunu düşünün.

3. SD-WAN’ın, WAN güvenlik önlemlerinde ihtiyaç duyulan çoğu şeyi ortadan kaldırmasıyla yanılgıya düşmek:

Bu yanılgı, bir önceki maddede yer alan hatanın en büyük destek fikirlerinden birisi olabilir. SD-WAN, diğer bilişim teknolojilerinden farklı olarak gelişen bağımsız bir teknoloji değildir. Sistemler, en son güvenlik düzeltme sürümleriyle sürekli güncel tutulmalıdır. Yazılımların otomatik olarak güncelleştirildiğini düşünerek, kontrol periyotları aksatılmamalıdır.

4. SD-WAN sisteminin kurulum aşamasında, hangi güvenlik ögelerinin eksik olduğunu tam anlamıyla kavramamak:

Kuruluşların SD-WAN kurulumundan sonra sistemin eksiklerini ve son durumunu kavrayamamaları normaldir. Bugün çoğu şirketin bilişim teknolojilerine hakim olamadıklarını görüyoruz. Eğer SD-WAN çözümü tam olarak anlamlandırılamazsa, sistem ne kadar güvenli olursa olsun sorunları çözmek için gereken süre artar, kriz ortamında şirket krize değil kaynağına odaklanmak zorunda kalır. Dolayısıyla şirketlerin SD-WAN kurulumundan sonra teknik departmanlarında bu işlerden gerçekten iyi anlayan kişileri çalıştırması gerekir.

5. SD-WAN’ın sunduğu kolaylığa güvenerek hareket etmek:

Dar bir bakış açısıyla konuya yaklaşıp SD-WAN sisteminin çözümlerine şirketin kilit konularını emanet etmek, beklenmedik güvenlik açıklarına neden olabilir. Bu teknolojinin yapılandırmaya gereksinim duymadan işe yaraması, asla rahat bir tutuma neden olmamalıdır. Ekstra güvenlik ve kontrol hizmetlerinden fayda almak, sistemi düzenli olarak analiz etmek şarttır.