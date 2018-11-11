  • Sea of Thieves'in PvP Modu 2019'da Geliyor (Video)

Sea of Thieves'in PvP Modu 2019'da Geliyor (Video)

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Son zamanların en popüler ve eğlenceli oyunlarından olan Sea of Thieves, PvP moduna kavuşuyor.

Devasa bir okyanusta siz ve mürettabatınızın bulunduğu korsan gemisi ile görevleri gerçekleştirdiğiniz ve diğer gemilerle korsan olarak savaştığınız bir oyun olan Sea of Thieves, özellikle arkadaşlarınız ile oynadığınızda, sizi saatlerce bilgisayarın başına kilitleyebilecek potansiyelde bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.
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Microsoft'un alt kolu ve İngiliz video oyunu şirketi olan ve Sea of Thieves'in geliştiricisi olan Rare, Sea of Thieves'in 2019'un başlarında PvP oyun moduna sahip olacağını açıkladı. Siz ve arkadaşlarınızın yönettiği gemi ile adalara gidip malzeme toplayabileceğiniz gibi başka gemiler ve gemilerin mürettabatlarıyla birebir savaşlara girebileceğiniz altını çizen Rare, kullanıcıların bu güncellemeyi sabırsızlıkla bekleyeceğinin altını çiziyor.
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Oyun içine eklenecek yeni bir tüccar mekanı olacak Sea Dogs (Deniz Köpekleri), kullanıcılara hazineye sahip olmaları için yeni bir fırsat tanıyacak. Özellikle, Sea of Thieves PvP modu, belirli hedeflerin bulunacağı daha küçük bir harita üzerinde yoğunlaşıyor. Bu modun, oyuncuların çoğunu mutlu edeceğini tahmin ediyoruz.

Kaynak : https://www.pcgamer.com/sea-of-thieves-competitive-pvp-mode-revealed-out-next-year/
Etiketler: microsoft, pvp, sea of thieves
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