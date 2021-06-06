Depolama alanında adını sıkça duyduğumuz Seagate, alışık olduğumuz sabit disk teknolojisinden kurtulup çift aktüatörlü diskler üretecek gibi görünüyor. Bu teknolojinin, test sürelerini yarıya indirdiğini belirten Seagate, yüksek performanslı diskleri daha düşük fiyatlara sunabilir.

SSD’lerin (Solid State Drive), içinde bulunduğumuz zamanda bilgisayarlarımız için en iyi depolama seçeneği olduğunu biliyoruz. Küçük boyutları ve taşıma sırasında hasar görme ihtimallerinin alışık olduğumuz sabit disklere göre daha az olması sebebiyle bu depolama birimleri, kullanıcılara, sabit disklere göre daha rahat bir deneyim sunuyor.

Fakat konu fiyata geldiğinde, daha düşük fiyatlara daha yüksek depolama alanı sunabilen sabit diskler, alan ihtiyacı olan kullanıcılar için daha iyi bir seçenek olabiliyor. Bu sebeple sabit disk kullanan kullanıcılar da SSD ile alabilecekleri hızdan feragat edip daha fazla depolama alanına sahip oluyor. Seagate ise bu durumu değiştirmeye çalışıyor gibi görünüyor.

Seagate, daha düşük fiyata daha yüksek performanslı sabit diskler üretecek

Geçtiğimiz haftalarda sizlere Seagate’in yeni Exos 2X14 sabit diski hakkında ortaya çıkan bilgileri aktarmıştık. İki adet 7 TB depolama alanının tek diskte birleştirildiği Exos 2X14, 524 MB/sn aktarım hızıyla en hızlı sabit disk.

Seagate’te genel müdür yardımcısı olan Jeff Fochtman’ın sözlerine göre Mach.2 sürücüler, 30 TB alan sunacaklar. Bu da performansın artıp fiyatın düşmesiyle birlikte veri merkezleri için vazgeçilmez bir ürün anlamına geliyor. Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız Exos 2X14, 14 TB depolama alanı sunuyordu.

Fochtman, yeni çift mekanizma teknolojisinin test sürelerini azalttığını ve dolayısıyla üretim süresinin de azaldığını belirtti. Üretime oldukça fazla hızlandırmış olan bu teknoloji, fiyatlandırma kısmına da etki edecek gibi görünüyor.

SSD’ler hız alanında güncel olarak daha ileri seviyelerde olsalar da yüksek kapasiteli bir SSD, inanılmaz fiyatlara gelebilir. Dolayısıyla Seagate bu teknolojiyle birlikte yüksek kapasiteli sabit diskleri ulaşılabilir kılarken, aradaki fiyat farkından dolayı sabit disklerin tercih edilmesini sağlayabilir.