Köpekli Yolculukların Daha Güvenli Olduğunu Ortaya Çıktı

İspanyol otomotiv devi Seat, yaptığı bir araştırmada köpekle yapılan sürüşlerin daha güvenli olduğunu ortaya koydu. Ayrıca sürücünün köpeği yanındayken daha mutlu olduğu için stresinin azaldığı da ortaya çıktı.

Otomobiller günümüzde milyonlarca kişi tarafından kullanıldığı için şoförlerin de bir o kadar dikkatli olması gerekiyor. Ancak bazı durumlar şoförün dikkatini artırıp azaltabiliyor. Bu duruma birçok şey etki ederken İspanyol otomotiv devlerinden Seat, konuyla alakalı ilginç bir araştırmaya imza attı. Köpeklerin sürücülerle bağlantısını araştıran şirketin bulguları kayda değer nitelikte oldu.

Arabayla yapılan yolcukları güvenli hale getiren birçok unsur bulunuyor. Bunlardan en önemlileri hiç kuşkusuz trafik kurallarına uymak gibi ana önlemler olsa da aklınıza dahi gelmeyecek başka unsurların varlığı da sürüşleri daha güvenli hale getirebiliyor. En ilginç olanlarından biri ise köpekler. Evet, Seat'ın yaptığı araştırmada köpekler ile yapılan sürüşlerin daha güvenli olduğu ortaya çıktı.

18-24 yaş grubu köpekle çok daha dikkatli:

Firmanın yaptığı ankete katılan sürücülerin yüzde 54'ü köpekleri araçlarında onlarla birlikte seyahat ederken daha dikkatli kullandıklarını belirtti. Özellikle de 18-24 yaş grubunda bulunan sürücülerin araçlarında köpekleri varken normale göre daha dikkatli olduğu ortaya çıktı. Daha yaşlı kısım olarak tabir edeceğimiz 55 yaş üstü sürücülerin ise köpekle birlikte seyahat ederken daha dikkatli olma oranı yüzde 42.

Köpeklerin bir diğer etkisi ise stresi azaltmak. Sahipleriyle birlikte seyahat ederken neşeli tavırlarıya sürücünün stresini azaltan köpekler bu şekilde de daha güvenli yolculuğun bir parçası haline gelmiş oluyor. Ankete katılan sürücülerin yüzde 35'i köpekleriyle birlikte yaptığı yolculuklarda çok daha mutlu olduğunu belirtti.

Ayrıca, ankete katılan birçok kişinin hayvanla birlikte seyahat etme kurallarının farkında olmadığı ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 33'ünden daha fazlası kuralların farkında olmadan hayvanlarla seyahat etmeye devam ediyor.