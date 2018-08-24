ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitcoin’in yasal olarak Borsa Yatırım Fonu şeklinde tanınması için borsa şirketlerinden verilen teklifleri reddetmişti. Bu karar, diğer ülkelere de örnek olacak bir tavırdı, Bitcoin’in geleceğine balta vurmaktı. SEC, aradan geçen bir günün ardından kararları gözden geçireceğini söyledi.

Küresel kripto para piyasası, blok zinciri teknolojisinden dolayı herhangi bir ülkenin yaptırımları altında kalamıyor; ancak yatırımcının çok, yatırım miktarlarının bol olduğu pazarlardaki yaptırımlar piyasada etki yaratıyor. Örneğin ABD ve Güney Kore gibi pazarlarda Bitcoin’in yasal olarak işlem görmesine ya da görmemesine yönelik yaptırımlar, yatırımcıların geri atmasına neden olabiliyor, sonuç olarak Bitcoin havuzundan para çıkmış oluyor. Ayrıca büyük pazarlarda alınan kararlar, diğer ülkeler için de emsal teşkil ediyorlar. Bu nedenle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin ve kripto para piyasasına karşı genel tavrı çok çok önemli. Çünkü burada alınan kararların diğer ülkeler için yönlendirici bir etkisi var.

SEC, dün aylardır beklenen bir gelişme olan Bitcoin’in ETF olarak, yani Borsa Yatırım Fonu olarak tanınması konusunda red kararları vermişti. Üç farklı borsa şirketinden gelen 9 farklı teklifi reddeden kurum, bir bakıma Bitcoin’in gidişatına balta vurmuş oldu.

SEC şimdi de bu kararlarının hepsini gözden geçireceğini açıkladı, ancak yeni kararların duyurulacağı tarih henüz netleşmedi.

Eğer Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) olarak tanımlanırsa; hisse senedi, tahvil, bono ve emtia gibi bir yasal yatırım aracı haline dönüşme şansı yakalayacak. Yani borsa şirketlerinde listelenecek, yatırımcılar yasal olarak Bitcoin’e yatırım yapacaklar. Bu da daha kararlı bir yatırımcı ekosistemini beraberinde getirecek.

SEC’in vereceği kararların sizin için takipçisi olacağız. Bu arada, İzmo Bilişim bünyesindeki kripto para borsası YUEX’i incelemek için aşağıdaki içeriğimize tıklayabilirsiniz.