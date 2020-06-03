SEGA'dan Bulut Oyun Servisi Fog Gaming Geliyor

Bugün 60. yıldönümünü kutlayan Japonya merkezli efsanevi video oyunu şirketi SEGA, “Fog Gaming” adında bulut odaklı yeni bir oyun servisini duyurmaya hazırlanıyor. Söz konusu hizmetin, konsolların CPU ve GPU güçlerinden yararlanarak, ultra düşük bekleme süreleri sunacağı belirtiliyor.

Bugün içinde paylaştığımız bir haberde, 60. yıldönümünü kutlayan ikonik oyun firması SEGA’nın, bu önemli kilometre taşı şerefine Game Gear oyun konsolunun avuç içine sığacak kadar küçük bir versiyonu olan Game Gear Micro’yu piyasaya süreceğini sizlere aktarmıştık.

Gelen haberlere göre SEGA, şimdi de bulut oyun hizmeti Fog Gaming’i duyurmaya hazırlanıyor. Hizmete dair bilgiler henüz net değil, ancak Japonya pazarına odaklanan oyun endüstrisi danışmanlığı şirketi Kantan Games’in Türk asıllı Alman CEO’su Dr. Serkan Toto, Fog Gaming’e dair bazı önemli detaylar paylaştı.

SEGA, Game Gear Micro ile konsol üretimine resmen geri döndü

Dr. Toto, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, maliyetleri azaltmak ve ultra düşük gecikme süresi sunmak için konsollarının CPU ve GPU'sunun kullanılacağını belirtti. Şimdilik bulut oyun hizmetine dair bildiklerimiz bunlardan ibaret. Bu yüzden Fog Gaming’in oyunculara başka ne gibi avantajlar sunacağını ya da hangi oyunları içereceğini bilmiyoruz.

Öte yandan, arcade oyunlarının Batı'da Japonya'da olduğu kadar popüler olmadığı düşünüldüğünde, Kuzey Amerika ve Avrupa'da Fog Gaming’i göremeyebiliriz. Birkaç saat önce SEGA, Game Gear Micro ile konsol üretimine geri döndüğünü resmen duyurmuştu.

240x160 çözünürlükte küçük bir ekrana sahip olan konsol, Sonic the Hedgehog, Puyo Puyotsu, Outrun, Royal Stone ve Shining Force gibi pek çok yapımı içeren oyun kütüphanesiyle birlikte geliyor. Dört farklı versiyonda piyasaya sürülecek olan Game Gear Micro, 6 Ekim’de sadece Japonya’da satışa çıkacak.