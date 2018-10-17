SEGA'dan Sizleri Çocukluğunuza Götürecek Efsane Bir Konsol

1980'lere ve 90'lara damgasını vuran ve belki de günümüz konsol oyunculuğunun temellerini atan SEGA, retro özlemi çekenler için mükemmel bir cihazla geliyor.

Her ne kadar ülkemizde 'atari' olarak adlandırılan NES ve SNES kadar ilgi görmemiş olsa da dönemin en efsane konsolları olan Sega Genesis, Mega Drive ve Master Drive oyunlarının tamamını çalıştırabilen efsane bir konsol geliştiriliyor.

SEGA tarafından 'Mega SG' olarak adlandırılan bu konsol, oyunları 'sıfır gecikme' ile 1080p görüntü kalitesiyle sunacak. Konsolun içerisinde birkaç oyun kurulu gelecek ve diğer oyunlar da oldukça hesaplı bir fiyattan satılacak.

Konsolun çıkış tarihi olarak 2019'un Nisan ayı gösteriliyor. Her ne kadar konsolun resmi olarak buralara gelmesi imkansıza yakın olsa da 190 dolarlık bir fiyatla piyasaya çıkacağını da bilgi olarak düşmüş olalım.